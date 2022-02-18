Служба безпеки України провела багатоетапні міжвідомчі навчання в Житомирській області, під час яких силовики відпрацювали алгоритми спільних дій зі знешкодження умовних "диверсійних" груп.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що тренування проводили в умовах максимально наближених до реальних поблизу державного кордону з Білоруссю.

За легендою навчань у прикордонний район прибула ворожа "диверсійна" група для дестабілізації ситуації в регіоні. Щоб реалізувати це, вони намагалися проникнути до однієї з військових частин для здійснення серії "вибухів".

"Військовослужбовці Збройних Сил України блокували спроби «зловмисників» приховано потрапити на територію стратегічного об’єкта і знешкодили двох «диверсантів». У ході навчальної операції спецпризначенці СБУ встановили місцезнаходження і нейтралізували інших учасників «ворожої» групи, які переховувались у покинутій будівлі прикордонного населеного пункту", - повідомили в СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

У заходах брали участь підрозділи СБУ, Збройних Сил України, Національної поліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Національної гвардії, а також представники органів державної влади та місцевого самоврядування.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, 15 лютого СБУ попередила про контрдиверсійні навчання у більшості регіонів України.