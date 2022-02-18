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Судитимуть організатора збуту наркотиків серед в'язнів Київського слідчого ізолятора

Правоохоронці також завершили досудове розслідування щодо інших учасників "наркосхеми".

Судитимуть організатора збуту наркотиків серед в'язнів Київського слідчого ізолятора
Фото: Пресслужба ГПУ

Правоохоронці завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо організатора злочинної групи, яка займалася доставкою і збутом наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів на території Київського слідчого ізолятора.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу Генерального прокурора.

Над справою працювали прокурори ГПУ, співробітники різних підрозділів Нацполіції та оперативний відділ ізолятора.

"Обвинувачений, перебуваючи у Київському СІЗО, координував дії інших учасників організованої групи. Він здійснював пошук так званих покупців серед осіб, які тримаються в установі, організовував постачання заборонених речовин та виконував інші вказівки організатора групи для реалізації схеми збуту наркотиків - метадону і канабісу, а також сильнодіючого лікарського засобу - димедролу на території установи. Грошові кошти, отримані від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, учасники групи використовували для продовження протиправної діяльності", - повідомили в пресслужбі Генпрокуратури.

Нагадаємо, у січні цього року Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт відносно організованої групи працівників ДУ "Київський слідчий ізолятор", які займались доставкою та збутом наркотичних засобів на території установи.

Торік у листопаді поліція викрила викрила банду, яка займалася виготовленням та збутом наркотиків в особливо великих розмірах. Її утворили колишні правоохоронці та діючі співробітники поліції у Дніпропетровській області.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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