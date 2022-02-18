Окупанти ввімкнули в Донецьку систему цивільної оборони і збирають людей на евакуацію в Росію

Окупаційна влада Донецька увімкнула в місті системи цивільного оповіщення населення – на вулицях завили сирени.

Це відбувається на тлі оголошення масової евакуації мешканців тимчасово окупованої території до Ростовської області Росії. Відео із сиренами публікують прокремлівські інформаційні агентства.

У соцмережах почали ширитись повідомлення про екстрену евакуацію жінок, дітей та літніх людей. Людям для організації виїзду пропонують звернутись до окупаційних адміністрацій. За попередніми даними, перші автобуси планують відправити до Ростова 18 лютого о 20 годині.

Оголошення про евакуацію поширюють також в смс-повідомленнях від так званого МНС.

Фото: Telegram НР

Окупаційні адміністрації Горлівки та Ясинуватої заявили, що евакуюватимуть своїх мешканців у Росію о 20 годині.

Тим часом у місті вже утворились черги до банкоматів і на АЗС. При цьому речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що не в курсі, чи бойовики узгодили евакуацію з Росією, пише "Интферакс".

"Я не знаю, що зараз відбувається у Пушиліна", – сказав він.

Оголошення про вивіз людей ватажки терористичних "ДНР" і "ЛНР" зробили паралельно із звинуваченням української влади, зокрема президента Володимира Зеленського, в нібито підготовці "наступу" на тимчасово окуповані території.

До цього міністр оборони Олексій Резніков попередив мешканців ОРДЛО, щоб вони не вірили в пропагандистські заяви окупантів. Міністр підкреслив, що Україна рухатиметься політико-дипломатичним шляхом, бо в Криму і ОРДЛО – наші громадяни, яких не будуть піддавати небезпеці.

"Звертаюсь до мешканців Донецька, Луганська та інших міст. Люди, не бійтеся. Не Україна ваш ворог, а ті, хто начебто ховається за стінами вашими. Не вірте чуткам про український наступ", – заявив він.

Після висунення терористами звинувачень на адресу української влади в МЗС заявили, що Україна не проводить і не планує "наступальних операцій" на Донбасі.

Нагадаємо, українська розвідка ще в грудні повідомляла, що Збройні сили Росії почали новий період оперативної та бойової підготовки, зокрема і на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.