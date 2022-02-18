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У МЗС спростували повідомлення роспропаганди про "наступальні операції" на Донбасі

"Ми цілковито віддані виключно дипломатичному врегулюванню".

У МЗС спростували повідомлення роспропаганди про "наступальні операції" на Донбасі
Фото: ЕРА/UPG

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголосив, що Україна не проводить і не планує ніяких "наступальних операцій" на Донбасі.

Про це він написав у своєму Twitter.

Кулеба наголосив, що Україна віддана виключно дипломатичному врегулюванню ситуації.

"Ми категорично спростовуємо повідомлення російської пропаганди щодо нібито наступальних операцій України чи будь-яких диверсій на хімічному виробництві. Україна не проводить та не планує жодних подібних дій на Донбасі. Ми цілковито віддані виключно дипломатичному врегулюванню", – наголосив міністр.

Раніше ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін оголосив евакуацію мешканців тимчасово окупованої території до Росії та звинуватив Володимира Зеленського в тому, що він готується віддати наказ про "наступ на Донбас". Аналогічну заяву пізніше зробив ватажок "ЛНР".

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков підкреслив, що Україна рухатиметься політико-дипломатичним шляхом, "бо в Криму і ОРДЛО – наші громадяни, яких не будуть піддавати небезпеці".

"Звертаюсь до мешканців Донецька, Луганська та інших міст. Люди, не бійтеся. Не Україна ваш ворог, а ті, хто начебто ховається за стінами вашими. Не вірте чуткам про український наступ", – заявив він.

Резніков також зазначив, що Кремль готує визнання ОРДЛО за сценарієм, відпрацьованим у Грузії.

Окупаційні влада проводила евакуації цивільних, зокрема і в 2016 в районі Дебальцева, але вони були локальні, а не по всій захопленій території. 

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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