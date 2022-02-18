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​Російські найманці обстріляли ділянку Донецької залізниці, обмежено рух до станції Фенольна

Артобстріл почався близько 8 години ранку, неподалік від залізничної станції Скотувата.

​Російські найманці обстріляли ділянку Донецької залізниці, обмежено рух до станції Фенольна
Фото: Донецька залізниця

Рух пасажирських та вантажних поїздів до станції Фенольна у смт Нью-Йорк Донецької області обмежено через обстріл з боку російських найманців.

Про це повідомила регіональна філія "Донецька залізниця".

"Попри гарантії безпеки, що були надані представниками збройних формувань на лінії проведення бойових дій, з непідконтрольної території знову почалися обстріли українських міст на Донеччині", –йдеться в повідомленні.

Зазначається, що артобстріл почався близько 8 години ранку, неподалік від залізничної станції Скотувата.

"Зауважимо, що на цій ділянці Донецької залізниці проводяться ремонто-відновлювальні роботи. Але навіть після надання гарантій про припинення вогню, дотримуватися їх на непідконтрольній території не стали. Усі роботи були припинені, а працівники доставлені у сховища, що допомогло уникнути жертв. У зв’язку з непередбачуваною ситуацією та можливими новими обстрілами, Донецька залізниця змушена тимчасово обмежити рух приміських пасажирських та вантажних поїздів до станції Фенольна", –повідомили в "Донецькій залізниці".

Нагадаємо, впродовж минулої доби, 17 лютого, в зоні бойових дій на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 60 порушень режиму припинення вогню, 43 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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