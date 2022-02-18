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На Донбасі вночі 18 лютого не було зв'язку Vodafone, причиною стали диверсії, – МВС

Було пошкоджено волоконно-оптичної лінії зв'язку у Слов’янську, Краматорську та Лисичанську.

Сьогодні вночі виникли проблеми в роботі на лініях зв’язку мобільного оператора Vodafone у Луганській та Донецькій областях. За інформацією Міністерства внутрішніх справ, причиною стали цілеспрямовані диверсії.

Фото: співробітники ремонтних бригад, надано МВС

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал радника глави МВС Антона Геращенка.

Зокрема, було пошкоджено волоконно-оптичної лінії зв'язку у Слов’янську по вул. Карпинського, вул. Відродження, 1, Краматорську на вул. Клубній, 17 та Лисичанську на вул. В. Сосюри.

"На декілька годин значна частина Луганської області і північна частина Донецької області залишилася без стільникового зв’язку одного з трьох операторів. Громадяни не могли викликати швидку допомогу, поліцію чи просто нормально спілкуватися з рідними та друзями", – йдеться у повідомленні.

Завдяки швидкій роботі ремонтників, зв’язок був відновлений ще до ранку.

Фото: співробітники ремонтних бригад, надано МВС

Фото: співробітники ремонтних бригад, надано МВС

Наразі правохоронці порушили кримінальні справи за фактами втручання в роботу оператора мобільного зв’язку. Триває слідство.

У МВС закликають поставитися до ситуації із розумінням: диверсії на об’єктах зв’язку будуть тривати і далі. І не тільки на мережах Vodafone, а й інших операторів зв’язку. Все це є частиною плану РФ із дестабілізації ситуації в Україні. Операторам зв’язку треба бути напоготові і разом з правоохоронними органами документувати злочини з метою їх якомога швидшого розкриття.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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