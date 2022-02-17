Окупанти обстріляли станцію Кіндрашівська-Нова. Відео

Російсько-окупаційні війська вранці 17 лютого обстріляли станцію Кіндрашівська-Нова, що поблизу Станиці Луганської.

Обстріл відбувся близько 9:30 ранку, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін у Telegram написав, що працівники станції і депо не ушкоджені.

"Постраждав, але не виведений з ладу один тепловоз. Пошкоджені будівлі депо.Зараз обстріл припинився, станція та депо продовжують роботу, оцінюємо пошкодження. Це вже не перший обстріл об’єктів залізниці за пів року моєї роботи в УЗ. Такі дні нагадують, що ворог близько", – зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні окупанти також обстріляли Станицю Луганську – ворожий снаряд потарпив у дитячий садок. За попередніми даними, діти не постраждали, але двоє дорослих отримали контузії. Також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина населеного пункту залишилася без електроживлення.

На сторінці Операції Обʼєднаних сил у Facebook зазначено, що станом на 8 годину ранку поточної доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 порушення із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.