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Окупанти обстріляли станцію Кіндрашівська-Нова. Відео

Обстріл відбувся близько 9:30 ранку. 

Російсько-окупаційні війська вранці 17 лютого обстріляли станцію Кіндрашівська-Нова, що поблизу Станиці Луганської.

Обстріл відбувся близько 9:30 ранку, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ.

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін у Telegram написав, що працівники станції і депо не ушкоджені. 

"Постраждав, але не виведений з ладу один тепловоз. Пошкоджені будівлі депо.Зараз обстріл припинився, станція та депо продовжують роботу, оцінюємо пошкодження. Це вже не перший обстріл об’єктів залізниці за пів року моєї роботи в УЗ. Такі дні нагадують, що ворог близько", – зазначив він. 

Нагадаємо, сьогодні окупанти також обстріляли Станицю Луганську – ворожий снаряд потарпив у дитячий садок. За попередніми даними, діти не постраждали, але двоє дорослих отримали контузії. Також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина населеного пункту залишилася без електроживлення.

На сторінці Операції Обʼєднаних сил у Facebook зазначено, що станом на 8 годину ранку поточної доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 2 порушення із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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