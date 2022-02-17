Підприємці зібралися на площі Конституції і рушили на Майдан Незалежності, а далі – під Верховну Раду.

Фото: Анна Стешенко

У центрі Києва представники руху "SaveФОП" знову вийшли на мітинг та перекрили дорогу на Майдані Незалежності.

Про це повідомляє кореспондент LB.ua.

Підприємці зібралися на площі Конституції і рушили на Майдан Незалежності, де інша частина ФОПів вже перекрила проїзд та рух транспорту.

Мітингувальники прийшли в Урядовий квартал, де також намагаються перекрити рух.

На місці чергує поліція.

Фото: Lb.ua

Фото: Анна Стешенко

Фото: Lb.ua

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Lb.ua

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Фото: Анна Стешенко

Нагадаємо, ФОПи мають використовувати РРО (касові апарати) з 1 січня 2022 року. 25 січня, в перший пленарний день, під парламентом знову зібрався мітинг підприємців. Учасники акції штурмували Раду, силовики чинили їм опір. Під час сутичок постраждали 18 правоохоронців та троє мітингарів. Серед травм – переломи і черепно-мозкові травми.

26 січня представники депутатських фракцій та груп Верховної Ради домовились створити постанову про відтермінування штрафів для ФОПів. Однак документ досі не ухвалили.