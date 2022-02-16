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Зеленський: відведення російських військ поки що немає

"Ситуація на наших кордонах контрольована нашими військовими". 

Зеленський: відведення російських військ поки що немає
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові контролюють ситуацію на кордонах нашої держави, водночас повноцінного відведення російських військ від українського кордону поки що не спостерігається.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

Вчора Міністерство оборони Росії заявило про повернення підрозділів Західного та Південного військових округів на бази після навчань. В Білорусі наразі тривають спільні з Росією військові навчання "Союзна рішучість", заради яких РФ зігнала туди близько 30 000 своїх бійців та озброєння. 

"Ситуація на наших кордонах, на контактній лінії з тимчасово окупованими територіями, на кордонах із Росією та Білоруссю контрольована нашими військовими. Ми не бачимо поки що змін. Бачимо велике скупчення військ, воно не змінюється за останні тижні. Бачимо ті чи інші невеликі ротації. Я б не називав сьогодні ці ротації відведенням військ з боку РФ. Ми не можемо це констатувати", – сказав Зеленський під час включення з Маріуполя.

За словами глави держави, поки зарано робити висновки.

Як наголосив президент, Українська держава продовжує активно діяти в політико-дипломатичній площині. Адже саме дипломатичними каналами надходять сигнали щодо ймовірних ризиків збільшення російських угруповань на кордонах та ескалації.

"Дипломатія дуже непогано спрацювала щодо посилення озброєння української армії. Це також важливий результат. Адже завдяки нашим людям у нас така армія, але техніку ніхто не скасовував", – додав Зеленський.

Нагадаємо, вчора президент США Джо Байден під час пресконференції у Білому домі зазначив, що Сполучені Штати не мають підтвердження відведення російських військ від українського кордону. За його словами, американська розвідка повідомляє, що російські збройні формування залишаються на своїх позиціях.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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