​Міноборони РФ заявило про повернення військових Західного та Південного округів на бази після навчань

При цьому навчання продовжуватимуться на кількох напрямках.

Міністерство оборони Росії заявило про повернення підрозділів Західного та Південного військових округів на бази після навчань.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Зазначається, що військові повертаються на місця дислокації залізницею та автомобільним транспортом.

"Підрозділи Південного та Західного військових округів, які виконали завдання, вже розпочали завантаження на залізничний та автомобільний транспорт і сьогодні почнуть рух у свої військові гарнізони. Окремі підрозділи здійснять марші своїм ходом у складі військових колон", – розповів офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков.

"Низку заходів бойової підготовки, включаючи і навчання, виконано відповідно до плану. У міру закінчення заходів бойової підготовки війська, як і завжди, здійснять марші комбінованим способом до пунктів постійної дисклокації", – додав він.

При цьому в Міноборони зазначили, що російські військові продовжують навчання на кількох напрямках.

"У Збройних Силах РФ триває комплекс масштабних заходів оперативної підготовки військ та сил. У них беруть участь практично всі військові округи, флоти та ВДВ", – зазначив Конашенков.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, заявив, що російські війська з країни виведуть тоді, коли він та Володимир Путін ухвалять таке рішення.

Як повідомлялося, 10 лютого в Білорусі почалися спільні з Росією військові навчання "Союзна рішучість", заради яких РФ зігнала туди близько 30 000 своїх бійців та озброєння. Завершення навчань заплановано на 20 лютого. В Росії запевняли, що після навчань не збираються лишати своїх військових у Білорусі, хоча в США висловлювали побоювання щодо цього. Міноборони України заявляло, що зігнаного в Білорусь контингенту недостатньо для масштабного вторгнення в Україну.

Збройні сили України в дні російсько-білоруських навчань також тренуватимуть свою боєготовність – із Javelin, Bayrakatar та NLAW.

11 лютого Україна звернулася до РФ із запитом надати детальні роз’яснення щодо військової діяльності у районах, прилеглих до території України та в тимчасово окупованому Криму. На підготовку відповіді Росія мала дві доби. 13 лютого глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що Росія не відповіла на запит.