Під час посиленої служби Нацполіції обмежень прав громадян не буде, – очільник МВС

Обмеження вводяться лише тоді, коли в країні впроваджено режим воєнного стану.

Під час посилення режиму несення служби Національної поліції України обмежень конституційних прав громадян не буде.

Про це заявив Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі програми “Право на владу”.

“Жодних обмежень прав громадян, як то права на мітинги, звичайно, не буде. Такі обмеження вводяться лише тоді, коли в країні впроваджено режим воєнного стану. Поки що про це не йдеться. І я впевнений, що об'єднавшись, ми усі зможемо пройти цей непростий час”, – зазначив Денис Монастирський.

Очільник МВС також попросив водіїв ставитися з розумінням до того, що перевірка транспортних засобів проводитиметься частіше.

Нагадаємо, до 19 лютого 2022 року особовий склад Національної поліції України переведено на посилений режим несення служби.

Монастирський раніше заявив, що у неспокійний час, коли панують тривожні настрої, збільшується ймовірність зростання рівня злочинності.

CBS News повідомило з посиланням на американського посадовця, що російські військові підрозділи біля кордонів України зайняли "позиції для атаки". На вогневі позиції виведено деяку артилерію та ракетні установки великої дальності, які загрожують Україні.

Міністр оборони Олексій Резніков запевняє, що наразі Росія не створила наступальні ударні угруповання на жодній з ділянок поблизу українського кордону.