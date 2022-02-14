Резніков: Росія не створила жодного ударного угруповання на кордоні з Україною

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що наразі Росія не створила наступальні ударні угруповання на жодній з ділянок поблизу українського кордону.

Про це він заявив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

“Станом на сьогоднішній день, 14 лютого 2022 року, у жодному місці, я про це відповідально заявляю, користуючись даними українського розвідувального товариства і даними, які отримуємо від партнерів, не створено наступального ударного угруповання”, - сказав Резніков.

Він додав, що навіть якщо російське керівництво ухвалить рішення про широкомасштабне вторгнення в Україну, російській армії знадобиться деякий час для формування ударного наступального угрупування.

Нагадаємо, раніше CBS News повідомило з посиланням на американського посадовця, що російські військові підрозділи біля кордонів України зайняли "позиції для атаки". На вогневі позиції виведено деяку артилерію та ракетні установки великої дальності, які загрожують Україні.