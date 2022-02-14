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Резніков: Росія не створила жодного ударного угруповання на кордоні з Україною

Для формування ударного наступального угрупування російській армії знадобиться деякий час.

Резніков: Росія не створила жодного ударного угруповання на кордоні з Україною
Фото: facebook/Міністерство оборони України

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що наразі Росія не створила наступальні ударні угруповання на жодній з ділянок поблизу українського кордону.

Про це він заявив в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

“Станом на сьогоднішній день, 14 лютого 2022 року, у жодному місці, я про це відповідально заявляю, користуючись даними українського розвідувального товариства і даними, які отримуємо від партнерів, не створено наступального ударного угруповання”, - сказав Резніков.

Він додав, що навіть якщо російське керівництво ухвалить рішення про широкомасштабне вторгнення в Україну, російській армії знадобиться деякий час для формування ударного наступального угрупування.

Нагадаємо, раніше CBS News повідомило з посиланням на американського посадовця, що російські військові підрозділи біля кордонів України зайняли "позиції для атаки". На вогневі позиції виведено деяку артилерію та ракетні установки великої дальності, які загрожують Україні.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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