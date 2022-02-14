Наразі правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжних заходів.

Під час отримання хабаря розміром 230 тисяч гривень правоохоронці затримали посадовця Головного управління Держгеокадастру у м. Києві та посередника.

Про це повідомили в пресслужбі Генпрокуратури України.

За даними слідства, торік у грудні інспектори Головного управління Держгеокадастру під час проведення позапланової перевірки виявили порушення земельного законодавства - нецільове використання земельної ділянки релігійною громадою.

"У зв’язку із цим представника громади викликали до контролюючого органу для надання пояснень щодо вчинення адмінправопорушення. Під час зустрічі заступник начальника Головного управління повідомив йому, що за це порушення громаді загрожує штраф понад 700 тис грн. Водночас, посадовець запропонував, в разі необхідності, допомогти уникнути відповідальності за винагороду в сумі 230 тис грн", - повідомили в Офісі Генпрокурора.

Щоб "прикрити" свою незаконну діяльність, чиновник надав контакт ФОП-геодезиста, який мав підготувати для громади документи, необхідні для уникнення адміністративної відповідальності.

Фото: Пресслужба Офісу Генпрокурора

Фото: Пресслужба Офісу Генпрокурора

Фото: Пресслужба Офісу Генпрокурора

Правоохоронці затримали посадовця та підприємця-посередника після передачі грошей.

В Генпрокуратурі повідомили, що наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, у липні 2021 року СБУ оголосила підозру в дерибані землі на 3 мільйони гривень одному із топчиновників Держгеокадастру на Чернігівщині.

У той же час ексначальниця Держгеокадастру в Київській області отримала від ДБР підозру за дерибан землі агрокомбінату "Пуща-Водиця".