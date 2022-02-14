Резніков поговорив із міністром оборони Білорусі Хреніним: "​Бачу перший крок до співпраці"

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з міністром оборони Республіки Білорусь Віктором Хреніним.

Про це повідомила пресслужба українського Міноборони.

Зазначається, що бесіда відбулась "заради відновлення атмосфери діалогу, зниження градусу публічних проявів та забезпечення безпеки у регіоні".

Міністри обговорили питання реалізації заходів щодо підвищення довіри і транспарентності під час проведення військових навчань поблизу держкордону. А також – щодо виключення можливих інцидентів та взаємного інформування про виникнення позаштатних ситуацій.

Так, Резніков поінформував Хреніна про хід командно-штабних навчань "Заметіль – 2022", підкресливши їх оборонний характер. Співрозмовники домовилися, що українські навчання відвідає аташе з питань оборони Білорусі, а також про те, візит українського аташе на заходи білорусько-російських навчань "Союзна рішучість – 2022".

"Вдячний моєму колезі Віктору Хреніну за відверту розмову. Я неодноразово підкреслював, що стосунки між українським і білоруським народами є особливими. Наші почуття є дуже теплими. Будь-які загрози чи провокації з боку України по відношенню до Білорусі виключені, це просто неможливо. Віктор Геннадійович так само запевнив мене у відсутності ризиків і загроз для України з території Республіки Білорусь. Ми обговорили речі, які зараз на порядку денному і визначили алгоритм подальшої взаємодії. Сприймаю це як позитивний сигнал і перший крок до плідної співпраці", – наголосив Резніков.

Нагадаємо, в Білорусі 10 лютого почалися спільні з Росією військові навчання "Союзна рішучість", заради яких РФ зігнала туди близько 30 000 своїх бійців та озброєння. Практичні дії відпрацьовуватимуть на полігонах Доманівський, Гожський, Обуз-Леснівський, Брестський, Осиповицький та на окремих діялнках місцевості Білорусі. Також будуть задіяні аеродроми Барановичі, Лунінець, Ліда та Мачулищі. З мапи очевидно, що більшість тренувань проходять неподалік кордонів України, Польщі та Литви.

Перед стартом "Союзної рішучості" у Білорусь приїжджали міністр оборони РФ Сергій Шойгу та начальник російського генштабу. 12 лютого також провели телефонну розмову Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, та Володимр Путін. Завершення навчань заплановано на 20 лютого.

Зазначимо, що Збройні сили України в дні російсько-білоруських навчань також тренуватимуть свою боєготовність – із Javelin, Bayrakatar та NLAW.

Раніше на тлі нарощення Росією військового контингенту біля кордонів України, Лукашенко, заявляв, що це Україна продовжує нарощувати сили, зосереджуючи підрозділи національної гвардії з "націоналістів-радикалів". За його словами, це - ще "похлєщє", ніж натовські військовослужбовці. Він також заявив, що Білорусь і Росія "ломануть так, що мало не здасться". Він також заявив, що війна з Україною триватиме "максимум 3-4 дні".

Помічниця держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід у відповідь на це заявила, що на Білорусь чекають санкції, аналогічні російським, якщо вона приєднається до вторгнення РФ в Україну.

Міністр оборони України Резніков вважає, що концентрація російських військ у Білорусі є недостатньою для наступу на Україну.