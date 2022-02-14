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На Миколаївщині Toyota врізалася у тягач MAN, загинули п’ятеро людей, серед яких дитина

Поліція просить свідків ДТП зголоситися.

Увечері 13 лютого у Миколаївській області сталася автомобільна аварія, внаслідок якої загинули п'ятеро людей. Серед жертв – дитина.

Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

В обласному управлінні поліції повідомили, що 19:45 на 280 км автодороги М-05 "Київ – Одеса" неподалік с. Курячі Лози сталася ДТП за участі легківки Toyota та вантажного автомобіля MAN.

За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення авто водій Toyota та четверо його пасажирів, у тому числі дитина близько 7-8 років, загинули на місці. Водій вантажівки не постраждав.

Тіла загиблих деблоковували рятувальники.

Місцеве видання "Новини-N" з’ясувало, автомобіль Toyota RAV4 їхав трасою з боку Умані в напрямку Одеси. У районі с. Курячі Лози кросовер на високій швидкості врізався в напівпричіп сідельного тягача MAN, котрий рухався попереду. 

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох людей". Санкція статті передбачає до 10 років ув’язнення.Правоохоронці встановлюють обставини та причини автопригоди, а також інформацію про особи загиблих.

Поліція просить громадян, які володіють будь-якою інформацією про обставини ДТП або можуть надати записи з відеореєстраторів, що зафіксували автоаварію, звернутись за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 12 або за телефонами (067) 518 66 21, 102.

Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

Фото: facebook.com/UA.National.Police.Nikolaev

Зауважимо, що близько 10:30 13 лютого майже на тому самому місці сталася ДТП за участю автомобілів BMW та КамАЗ. 23-річний водій BMW загинув на місці.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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