Український авіаперевізник SkyUp припиняє продавати квитки на рейси 14-16 лютого через вимогу лізингодавців повернути літаки на територію ЄС.

Про це у неділю, 13 лютого, повідомила пресслужба компанії.

"Ситуація, яка склалася, потребує вирішення на державному рівні. Наразі ми працюємо спільно з державними структурами для пошуку варіантів розв’язання проблеми. Ми робимо все можливе, щоб продовжувати виконувати рейси у штатному режимі, але не можемо ігнорувати вимоги лізингодавців. Ми тимчасово припинили продаж квитків на вильоти з 14 по 16 лютого 2022 року та очікуємо на вирішення ситуації", — йдеться у заяві.

За даними компанії, 12 лютого світові страхові компанії повідомили українських авіаперевізників про те, що протягом 48 годин припиняють страхування літаків для польотів у повітряному просторі України — через загрозу російської агресії. У звʼязку із цим власники повітряних суден (лізингодавці) вимагають якомога скорішого повернення літаків на територію Європейського Союзу.

Зазначимо, що вранці 13 лютого в соціальних мережах почала поширюватися інформація про ймовірне закриття повітряного простору над Україною. Водночас Міністерство інфраструктури вдень 13 лютого заявило, що інформація про закриття повітряного простору України через загрозу вторгнення Росії не відповідає дійсності.

12 лютого лізингодавець заборонив літаку української авіакомпанії SkyUp, який летів із Мадейри у Київ, влітати у повітряний простір України. Через це літак сів у Кишиневі.

12 лютого нідерландська авіакомпанія KLM повідомила, що призупиняє польоти в Україну. Рішення про призупинення польотів ухвалили після того, як Міністерство закордонних справ Нідерландів присвоїло Україні «червоний рівень» небезпеки подорожей та рекомендувало громадянам відмовитися від поїздок туди.