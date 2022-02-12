Венедіктова закликала Ярославського повернутися в Україну для слідчих дій

"Я вам обіцяю, що все буде по закону, все буде професійно і швидко".

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова закликала бізнесмена Олександра Ярославського повернутися до України і пообіцяла неупереджене розслідування у справі про смертельне ДТП за участю його кортежа.

Про це Венедіктова заявила на брифінгу в Харкові, передає "Радіо Свобода".

"Я вам обіцяю, що ми не будемо перетворювати нічого в політичні ігри. Але давайте не будемо робити зі звичайної кримінальної справи якийсь фарс. Повертайтесь в Україну! Я вам обіцяю, що все буде по закону, все буде професійно і швидко", - сказала генпрокурорка.

Нагадаємо, аварія за участі кортежа Ярославського сталася 9 лютого близько 23 години у районі 534 км автодороги "Київ-Харків-Довжанський". Автомобіль, що рухався у бік Харкова, на смерть збив пішохода. За даними слідчих, водій не зупинився і залишив місце аварії.

Зранку до управління поліції в Харківській області звернувся водій підприємства, що належить Ярославському. Він стверджував, що був за кермом автомобіля, що збив пішохода. Пресслужба компанії DCH, яку очолює Ярославський, оприлюднила повідомлення, що бізнесмен полетів до Лондона для зустрічі з родиною, а за кермом авто-учасника ДТП був водій, "який працює в одній із додаткових служб DCH".

Сам Ярославський заявив, що спав вдома у той час, коли сталася ДТП.

Поліція провела низку обшуків: у готелі та за місцем мешкання харківського бізнесмена та адресою проживання водія. Крім того, Державне бюро роозслідувань відкрило провадження щодо спроби фальсифікації справи. Раніше через спробу фільсифікації справи міністр внутрішніх справ Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області Станіслава Перліна.