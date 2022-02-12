​Синод предстоятелів давніх патріархатів з українського питання відбудеться до 18 квітня в Константинополі

Синод предстоятелів давніх патріархатів з питання агресії РПЦ проти Александрійського патріархату та українського питання відбудеться в Константинополі до 18 квітня.

Про це поідомляє Cerkvarium з посиланням на "Світло Фанару".

12 лютого резиденцію Антіохійського патріарха Іоанна в ліванському Баламанді відвідав митрополит Халкидонський Емануїл, який і передав запрошення.

Відомий учений, професор Університету Лойола-Мерімаунт,у минулому науковий співробітник Єльського і Колумбійського університетів, архімандрит Кирило Говорун прокоментував призначення дати синоду.

"Отже, собор предстоятелів стародавніх церков відбудеться ще до пристрасної. Сьогодні добро на нього дав найскладніший для цього підприємства патріарх – Антіохійський. Хочу наголосити, що у повідомленнях йдеться не про синаксис, тобто дорадчий орган, а про синодос, тобто орган, який може приймати рішення, у тому числі в'язати та вирішити", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, РПЦ оголосила про створення Патріаршого екзархату Африки на тлі конфлікту з патріархом Олександрійським, який в 2019 році визнав автокефалію Православної церкви України.

2 лютого в резиденції предстоятеля Православної церкви Украъни при Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі відбулося чергове засідання Священного синоду ПЦУ. На ньому ПЦУ пригрозила сподвижникам Філарета судом та позбавленням санів.

Філарет, який був одним з творців Православної церкви України, в 2019 році відмовився її визнавати. Він наполягає, що УПЦ КП досі існує і він її патріарх. На початку травня 2019 року з'ясувалося, що Філарет продовжує користуватися офіційними бланками Київського патріархату, видає від імені цієї структури ордени і медалі, публікує від імені Київського патріархату розпорядження і вимагає їх виконання від єпископів і священників новоствореної ПЦУ.

У травні на Синоді ПЦУ Філарета намагалися переконати, що УПЦ КП більше не існує, але не змогли цього зробити.

У лютому 2020-го ПЦУ призупинила повноваження почесного патріарха Філарета як члена Синоду. Це сталося після того, як єпископ Фалештський і Східно-Молдовський Філарет (Панку) перейшов до УПЦ КП, хоча його єпархія розташована на території Молдови і після створення ПЦУ мала перейти під юрисдикцію Вселенського патріархату.