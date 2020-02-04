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ПЦУ приняла решение по Филарету

Почетный патриарх исключен из Синода.

ПЦУ приняла решение по Филарету
Фото: facebook/Патріарх Філарет

Православная церковь Украины приостановила полномочия почетного патриарха Филарета как члена Синода.

Пресс-служба ПЦУ сообщает, что такое решение принял Синод на очередном заседании 4 февраля.

"Учитывая отсутствие на шести заседаниях Священного Синода подряд, необоснованный отказ участвовать в заседании Священного Синода несмотря на письменное приглашение, было решено остановить полномочия Почетного Патриарха Филарета как члена Священного Синода", - говорится в сообщении.

Рассмотрев нынешнюю деятельность почетного патриарха и принимая во внимание его особые заслуги в прошлом перед Украинской православной церковью, Священный Синод в очередной раз констатировал, что Филарет остается в составе епископата ПЦУ, однако потерял канонические права и обязанности, связанные с управлением епархией.

Синод констатировал, что почетному патриарху Филарету, как архиерею на покое, канонически запрещено совершать любые хиротонии.

Также Филарету и его окружению напомнили о призыве Архиерейского Собора к примирению и прекращению самоизоляции.

Напомним, что Филарет, который был одним из создателей Православной церкви Украины, в 2019 году отказался ее признавать. Он настаивает, что УПЦ КП до сих пор существует и он ее патриарх.

В начале мая 2019 года выяснилось, Филарет продолжает пользоваться официальными бланками Киевского патриархата, выдает от имени этой структуры ордена и медали, публикует от имени Киевского патриархата распоряжения и требует их исполнения от епископов и священников новосозданной ПЦУ.

24 мая на синоде Православной церкви Украины Филарета пытались убедить, что УПЦ КП больше не существует, но не смогли этого сделать.

В декабре 2019 почетный патриарх Филарет заявил, что Томос от Вселенского патриарха на создание украинской автокефальной поместной церкви не настоящий и ставит украинскую церковь в зависимость от Константинополя.

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