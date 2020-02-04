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В Харькове произошел пожар в общежитии колледжа

Спасатели эвакуировали 52 человека. 

В Харькове произошел пожар в общежитии колледжа
Фото: dsns.gov.ua

В общежитии Харьковского колледжа государственного университета телекоммуникаций произошел пожар, спасатели эвакуировали 52 человека.

Сообщение о возгорании поступило в 14:25, а ликвидировано оно было в 14:52, сообщили в пресс-службе ГосЧС.

"В комнате на третьем этаже пятиэтажного здания загорелись домашние вещи и матрас. Площадь пожара – около 5 кв. метров. Из-за сильного задымления была необходимость срочной эвакуации студентов с верхних этажей. Всего личный состав эвакуировал 52 человека", – говорится в сообщении.

Напомним, 20 января произошел пожар в общежитии Днепровского медицинского колледжа. Возгорание возникло в жилой комнате общежития на 9-м этаже. Огонь уничтожил мебель и имущество жителей комнаты. Общая площадь пожара составила 15 кв. метров.

30 января в Каменец-Подольском Хмельницкой области произошел пожар в здании общежития национального университета им. Ивана Огиенко. Жертв и пострадавших нет.

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