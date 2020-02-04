Четырем боевикам предъявили подозрения за "парад пленных" в Донецке

Четверым украинцам объявили подозрения в участии в незаконных вооруженных формированиях "ДНР" и жестком обращении с военнопленными. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора Украины.

Их действия квалифицируют по ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. По версии следствия, они принимали участие в проведении "парада пленных" в оккупированном Донецке на День независимости Украины в 2014 году.

"50 военнопленных выстроили в походную колонну и в сопровождении вооруженных лиц заставили двигаться по центральной улице оккупированного Донецка. При этом во время движения военнопленные подвергались ударам и побоям, чем унижались их честь и достоинство", – говорится в сообщении.

Такие действия нарушают Женевскую конвенцию, которая устанавливает гуманное обращение с военнопленными и гарантирует их защиту от насилия и запугивания.

Напомним, 24 августа 2014 года боевики "ДНР" провели в Донецке "парад" военнопленных. Около пятидесяти человек, среди которых были раненные, вынуждены были под конвоем боевиков пройти по центру Донецка – от здания драмтеатра до гостиницы "Донбасс Палас". При этом в них из толпы бросали яйца и пластиковые бутылки с водой.

В январе 2020 Офис генпрокурора зарегистрировал 14 уголовных производств по свидетельствам освобожденных пленных.