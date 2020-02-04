​Умер украинский режиссер-аниматор Олег Педан
​Умер украинский режиссер-аниматор Олег Педан
"Свободовец" сломал микрофон бывшему однопартийцу, который ушел к Левченко
"Свободовец" сломал микрофон бывшему однопартийцу, который ушел к Левченко
Бабак покинула должность министра, раскритиковав напоследок строительную мафию
Бабак покинула должность министра, раскритиковав напоследок строительную мафию
Оржель пообещал отменить платежки за транспортировку газа, чтобы "не раздражать украинцев"
Оржель пообещал отменить платежки за транспортировку газа, чтобы "не раздражать украинцев"
Евгений Головаха: "Украинцы впервые осознали, что дружба с Россией – это путь к унижению"
Евгений Головаха: "Украинцы впервые осознали, что дружба с Россией – это путь к унижению"
Унижение Европы: путинские методы мифологического реванша
Унижение Европы: путинские методы мифологического реванша
В Киеве прохожий изувечил припаркованный на тротуаре автомобиль
В Киеве прохожий изувечил припаркованный на тротуаре автомобиль
В центре Киева застрелили пластического хирурга
В центре Киева застрелили пластического хирурга
Разумков после скандала с собакой посоветовал депутатам следить за словами
Разумков после скандала с собакой посоветовал депутатам следить за словами
ГлавнаяОбществоВойна

Четырем боевикам предъявили подозрения за "парад пленных" в Донецке

Действия "ДНР" признаны военным преступлением.

Четырем боевикам предъявили подозрения за "парад пленных" в Донецке
Фото: EPA/UPG

Четверым украинцам объявили подозрения в участии в незаконных вооруженных формированиях "ДНР" и жестком обращении с военнопленными. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора Украины.

Их действия квалифицируют по ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. По версии следствия, они принимали участие в проведении "парада пленных" в оккупированном Донецке на День независимости Украины в 2014 году. 

"50 военнопленных выстроили в походную колонну и в сопровождении вооруженных лиц заставили двигаться по центральной улице оккупированного Донецка. При этом во время движения военнопленные подвергались ударам и побоям, чем унижались их честь и достоинство", – говорится в сообщении.

Такие действия нарушают Женевскую конвенцию, которая устанавливает гуманное обращение с военнопленными и гарантирует их защиту от насилия и запугивания. 

Напомним, 24 августа 2014 года боевики "ДНР" провели в Донецке "парад" военнопленных. Около пятидесяти человек, среди которых были раненные, вынуждены были под конвоем боевиков пройти по центру Донецка – от здания драмтеатра до гостиницы "Донбасс Палас". При этом в них из толпы бросали яйца и пластиковые бутылки с водой. 

В январе 2020 Офис генпрокурора зарегистрировал 14 уголовных производств по свидетельствам освобожденных пленных.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также