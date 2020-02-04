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В Киеве в среду прогнозируют выпадение до 10 см снега

Водителей призывают быть внимательными и осторожными на дорогах.

В Киеве в среду прогнозируют выпадение до 10 см снега
Мариуполь заносит снегом
Фото: Иван Станиславский

В среду, 5 февраля, в Киеве ожидаются значительные осадки, прирост снежного покрова - до 10 см, на дорогах гололед.

Об этом сообщается на сайте Киевской городской госадминистрации со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

"Вследствие влияния южного циклона в столице ожидается изменение погодных условий. Так, в течение суток 5 февраля - значительные осадки преимущественно в виде мокрого снега и снега, налипание мокрого снега, утром и днем порывы северо-восточного ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 5-10 см (1 уровень опасности, желтый). Об этом предупредили в Украинском гидрометцентре", - говорится в сообщении.

В КГГА призывают водителей быть внимательными и осторожными на дорогах, не парковать автомобили вдоль улиц, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. По возможности рекомендуется воздержаться от поездок на собственном транспорте и воспользоваться общественным.

Кроме того, с целью предотвращения травматизма и во избежание аварийных ситуаций киевлян просят быть осторожными, передвигаясь по городу, придерживаться советов во время гололеда.

Напомним, 29 января, а также 31-го, погода в ряде областей Украины резко ухудшилась, было объявлено штормовое предупреждение.

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