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Прокуратура настаивает на принудительном лечении "минера" моста Метро в Киеве

Белько нуждается в госпитализации в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением.

Прокуратура настаивает на принудительном лечении "минера" моста Метро в Киеве
Алексей Белько
Фото: Цензор.нет

Прокуратура города Киева настаивает на принудительном лечении бывшего военнослужащего Алексея Белько, который угрожал взорвать мост Метро.

Об этом информирует пресс-служба ведомства.

"Указанное лицо подозревалось в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 259, ч. 4 ст. 296 УК Украины. Однако, результаты судебно-психиатрической экспертизы показали, что мужчина на момент совершения инкриминируемых правонарушений по своему психическому состоянию не мог осознавать свои действия и руководить ими", - говорится в сообщении.

Однако, по заключению врачей, в настоящее время психическое состояние Белько не изменилось и он нуждается в применении принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением, что исключило бы его опасное поведение.

Соответствующее ходатайство направлено на рассмотрение Днепровского районного суда города Киева.

Напомним, 18 сентября прошлого года Белько на автомобиле заблокировал движение на мосту Метро в Киеве и угрожал его взорвать. Четких требований к правительству или конкретным лицам он не выдвигал. Через несколько часов он сдался полиции.

После задержания в полиции сообщили, что не будут выдвигать против Белько обвинения в подготовке теракта, инцидент переквалифицировали в хулиганство. У Белько не было при себе взрывчатки, только карабин и помповое ружье, из которого он стрелял по полицейскому дрону. 

Министр по делам ветеранов Оксана Коляда передала жителям Киева извинения от Белько. А глава МВД Арсен Аваков пообещал взять бывшего военнослужащего на поруки и помочь ему пройти курс реабилитации от наркотиков.

20 января 2020 года суд поместил Белько в психиатрическую больницу до окончания досудебного расследования. Ранее суд продлил его арест до 16 февраля.

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