Суд смягчил меру пресечения подозреваемому по делу о бронежилетах Почтаренко

Печерский районный суд Киева избрал для одного из подозреваемых по делу о закупке бронежилетов Сергея Почтаренко меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Такое решение суд принял сегодня, 31 января, сообщил LB.ua адвокат Почтаренко Георгий Тигишвили.

В частности, Почтаренко должен находиться по домашнему адресу с 22 до 7:00.

Срок меры пресечения избран до 31 марта.

Напомним, в ноябре Государственное бюро расследований сообщило о подозрении пяти топ-чиновникам Минобороны в закупке некачественных бронежилетов "Корсар".

Три чиновника Минобороны были арестованы с возможностью выйти под залог в 76 млн гривен. Это начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Дмитрий Марченко, его первый заместитель Сергей Почтаренко и начальник управления контроля качества Михаил Каморянский.

Еще двум суд избрал домашний арест. Это заместительница начальника Марченко Ольга Капинус и начальник отдела разработки вещественного имущества Василий Саковец. 26 ноября Государственное бюро расследований вручило подозрение владельцу компании, которая производила бронежилеты, по факту закупки которых арестованы чиновники Минобороны.

Им вменяют ч.2 ст. 28, ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса (бездеятельность военной власти по предварительному сговору группы лиц) - закупка некачественных бронежилетов по завышенной цене. Марченко, Капинус и Евтушенко - еще и ч.4 ст.190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

11 декабря Киевский апелляционный суд отпустил под круглосуточный домашний арест Сергея Почтаренко. А 12 декабря - Михаила Каморянского. Позже из СИЗО вышел и Марченко. За него внесли залог.

2 января Печерский райсуд Киева продлил меру пресечения для Каморянского, Почтаренко и Саковца.