Дело против Кернеса будут рассматривать в суде заново

Мэра Харькова и его охранников обвиняют в избиении участников мирных протестов.

Полтавский апелляционный суд удовлетворил жалобу Офиса генпрокурора и потерпевших в уголовном производстве по факту лишения воли и нанесения тяжких повреждений участникам мирных акций протеста в январе 2014 в Харькове.

Теперь обвинительный акт в этом производстве, фигурантом которого является харьковский мэр Геннадий Кернес, отправлено на новое судебное рассмотрение, сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

"Напомним, районный суд Полтавы закрыл уголовное производство по обвинению городского главы и его охранников, в связи с якобы отказом стороны обвинения от поддержки государственного обвинения. Стоит отметить, что суд, принимая такое решение, незаконно интерпретировал отсутствие прокуроров ГПУ летом 2018 по неизвестным причинам на судебном заседании как фактический отказ от обвинения", – подчеркнули в сообщении.

Напомним, Кернес и два его охранника обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (пытки), ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийства) Уголовного кодекса.

Они, по версии следствия, похитили и избили двух евромайдановцев. При этом Кернес лично избивал активистов, заявлял министр внутренних дел Арсен Аваков.

В августе 2018 Киевский районный суд Полтавы закрыл уголовное производство против мэра Харькова Геннадия Кернеса.