Украина передала в Гаагу списки чиновников РФ, причастных к выселению крымчан

Прокуратура Крыма совместно с правозащитной неправительственной общественной организацией "Региональный центр прав человека" передала Международному уголовному суду список российских чиновников, которые причастны к выселению крымчан с оккупированного полуострова.

Об этом сказано в сообщении Офиса генпрокурора.

Украина передала в суд Гааги уже седьмое сообщение о нарушении норм международного гуманитарного права на оккупированном Крыму. В нем сказано о принудительном выселении жителей полуострова на материковую часть Украины.

Особый акцент в сообщении сделан на согласованных и последовательных действиях представителей российской и оккупационных властей направленных на реализацию политики преследования путем незаконного лишения свободы, многочисленных обысков, ограничений политических, гражданских и социально-экономических прав граждан.

Отмечается, что особый акцент сделан на действиях чиновников РФ, направленных на преследование путем незаконного лишения свободы, многочисленных обысков и арестов.

"Они создают на полуострове атмосферу страха, растерянности и неопределенности, заставляют проукраински настроенное население и дальше покидать оккупированную территорию. Кроме того, особенностью этого сообщения является то, что в нем идет речь об ответственности отдельных лиц высшего руководства Российской Федерации", - говорится в сообщении.

При подготовке сообщения были проанализированы протоколы допросов, как потерпевших, так и свидетелей принудительного перемещения, систематизирована доказательная база. По официальным данным на конец 2019 года количество официально зарегистрированных внутренне перемещенных лиц из Крыма составило почти 43 тысяч человек.

Напомним, 29 января в США объявили о введении санкций против РФ в отношении восьми человек и одной компании в ответ на продолжающуюся агрессию РФ против Украины и оккупацию Крымского полуострова.

Кроме того, 30 января Канада вела санкции против шести лиц, причастных к незаконным выборам в оккупированном Крыму.