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Пристайко посетит Чехию 4 февраля

Министр будет участвовать в чешско-украинском форуме.

Пристайко посетит Чехию 4 февраля
Вадим Пристайко
Фото: Скриншот видео

Министр иностранных дел Вадим Пристайко посетит Чехию для участия в чешско-украинском форуме 4 февраля. Об этом казано на сайте МИДа Чехии. 

"4 февраля 2020 года министр иностранных дел Томаш Петршичек примет руководителя дипломатии Вадима Пристайка в Чернинском дворце", - сказано в сообщении.

Министры намерены обсудить двусторонние отношения и экономическое сотрудничество. Кроме того, дипломаты поднимут вопрос безопасности в Украине и отношения страны с Европейским союзом.

Будет запущен чешско-украинский форум.

"Оба министра также обсудят вопросы, связанные с Восточным партнерством и председательством Чехии в V4 ("Вышеградская четвёрка": Польша, Чехия, Словакия и Венгрия), как важные аспекты отношений между двумя странами", - отметил МИД Чехии.

Напомним, президент Владимир Зеленский встречался с премьер-министром Чехии Андреем Бабишом в ноябре 2019 года. Тогда Бабиш подтвердил Зеленскому официальную позицию Чехии по Крыму, относительно того, что Крым является частью Украины. 

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