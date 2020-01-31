Турчинов призвал созвать заседание СНБО из-за демографического кризиса

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов призвал безотлагательно созвать заседание СНБО, посвященное противодействию демографическому кризису в Украине.

Об этом говорится в письмах, которые Александр Турчинов адресовал президенту, руководству Верховной Рады, премьер-министру.

Турчинов встревожен данными электронной переписи о численности населения Украины, которые показали, что украинцев за последние годы стало меньше на 11 млн человек.

"Смертность вдвое больше, чем рождаемость, все больше усиливается трудовая миграция, растет статистика разводов, Украина занимает первое место в Европе по уровню детского алкоголизма, около 100 тыс. граждан умирают ежегодно от последствий курения. По неофициальным данным, в Украине насчитывается несколько миллионов наркоманов, более полумиллиона больных ВИЧ, ежегодно происходит около 10 тыс. самоубийств, более 100 тыс. наших сограждан ежегодно заболевают онкологией. Такие темпы сокращения населения Украины угрожают национальной безопасности и вообще существованию украинской нации", - говорится на сайте Турчинова.

Бывший секретарь СНБО отмечает, что необходимо срочно создать центральный орган исполнительной власти по вопросам семьи и демографии и начать внедрение программ поддержки рождаемости. Вместо этого, говорится в письме, в Украине ведется "кампания по разрушению остатков семейной политики".

В связи с этим Турчинов, который является координатором протестантское объединение "Всеукраинский собор", призывает созвать заседание СНБО. На нем, считает он, нужно принять неотложные решения, направленные на преодоление существующей кризисной ситуации.

Такими решения может стать повышение размера пособия по рождению, социальной помощи на детей-сирот и приемных детей, расширение льгот и введение дополнительных выплат многодетным семьям и тому подобное.