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Кабмин поддержал увеличение ответственности за нарушение пожарной и техногенной безопасности

Законопроект предлагает максимальный штраф за подобные нарушения - 8500 гривен.

Кабмин поддержал увеличение ответственности за нарушение пожарной и техногенной безопасности
Фото: fort-i-ko.livejournal.com

29 января на заседании правительства был одобрен законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно усиления уровня ответственности за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности". Об этом сказано в сообщении ГосЧС.

"Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям инициировано усиление ответственности руководителей субъектов хозяйствования за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности путем внедрения действенных административных санкций", - отмечается в ГосЧС.

С этой целью МВД вынесло на рассмотрение правительства соответствующий проект закона.

В настоящее время санкции за нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности и за невыполнение предписаний и постановлений должностных лиц ГосЧС предусматривают наложение штрафа до 170 гривен.

С целью повышения уровня правовой и гражданской сознательности должностных лиц и граждан, уменьшения правонарушений, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, законопроектом предлагается установить максимальный штраф в размере до 8500 гривен.

Также законопроектом предлагается значительно повысить размер штрафной санкции за заведомо ложный вызов специальных служб - до 10 200 гривен.

Напомним, в декабре про увеличение штрафов за нарушение требований пожарной безопасности заявляли и в Офисе генпрокурора. 

В начале декабря президент Владимир Зеленский поручил Кабмину проверить чиновников, предоставляющих выводы о состоянии пожарной безопасности.

В августе Минрегион обновил требования к системам пожаротушения.

4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса произошел пожар, в результате которого погибли 16 человек. Учащиеся рассказали, что в горящем колледже не прозвучало никаких предупредительных сигналов о тревоге. Студенты эвакуировались самостоятельно.

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