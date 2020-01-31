Из-за непогоды в Украине обесточены более 600 населенных пунктов в двух областях

По состоянию на утро 31 января из-за осадков и порывов ветра остаются обесточенными 602 населенных пункта в двух областях Украины.
Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Без света остались 440 населенных пунктов в Сумской области и 162 - в Черниговской.
"Для обеспечения проезда на дорогах от "Укравтодора" привлечены 487 работников и 366 единиц техники", - сообщили в ГосЧС.
Напомним, с 29 января синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды в Украине со штормовым ветром, метелями и снегом.