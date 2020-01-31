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Из-за непогоды в Украине обесточены более 600 населенных пунктов в двух областях

Без света осталась часть Сумской и Черниговской областей.

Из-за непогоды в Украине обесточены более 600 населенных пунктов в двух областях
Фото: mns.gov.ua

По состоянию на утро 31 января из-за осадков и порывов ветра остаются обесточенными 602 населенных пункта в двух областях Украины.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Без света остались 440 населенных пунктов в Сумской области и 162 - в Черниговской.

"Для обеспечения проезда на дорогах от "Укравтодора" привлечены 487 работников и 366 единиц техники", - сообщили в ГосЧС.

Напомним, с 29 января синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды в Украине со штормовым ветром, метелями и снегом.

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