Основным предметом дискуссии вокруг изменений в Конституцию станет институт префектов, - Александр Корниенко

В ходе выступления на круглом столе "Децентрализация 2020. Турборежим" замглавы парламентской фракции “Слуга народа” Александр Корниенко рассказал о том, каким будет общественное обсуждение изменений в Конституцию и норм президентского законопроекта 2598, который недавно был во второй раз отозван из парламента.

“16 января руководство нашей фракции встречалось с президентом и мы пришли к тому, что именно законопроект 2598 и именно эта реформа требуют больше обсуждений с обществом. Основным предметом дискуссии будут позиция и правовое регулирование института префектов, то есть опасения со стороны местного самоуправления, связанные с централизацией и контролем. Мы должны найти модель, которая была бы принята на местах, но мы не можем оставлять Украину без механизмов влияния со стороны государства", - отметил Корниенко.

"У нас есть пример в недалеком прошлом - если вспомнить весь процесс, происходивший на Донбассе, то там все начиналось с местного самоуправления. Облсоветы, горсоветы и мэры принимали соответствующие решения. Это не были какие-то неустановленные лица. Конечно, нужно говорить и об усилении уже существующих инструментов. В первую очередь, это работа правоохранительных органов, а также механизм отзыва депутатов местных советов и мэров по народной инициативе. У нас с 2015 года есть прописанный в законе инструмент, но 100 раз в Украине люди пробовали это сделать и 100 судов проиграли. Так не должно быть и мы обговариваем это в рамках пакета “народовластие”, в который также входит вопрос проведения референдумов", - добавил также он.

Еще одним инструментом, по словам Корниенко, являются префекты.

"Эта институция нужна для того, чтобы не развалилось государство. У нас уже есть предварительный план работы по этим вопросам, который мы уже обсуждали с потенциальным профильным вице-премьером Денисом Шмыгалем. Это точно будут публичные обсуждения и в регионах, и в Киеве и мы точно хотим отдельную встречу с мэрами больших городов. Отдельный процесс - обсуждение с ассоциациями и с экспертным сообществом, которое в этой сфере достаточно активно. В ближайшие три недели нужно всех выслушать и со всеми поговорить, затем начнется политический процесс с коллегами в Раде”, - отметил Александр Корниенко.

По его словам, изменения в Конституцию надеются принять осенью, чтобы очередные местные выборы прошли уже с их учетом.

“У нас впереди есть целая сессия для того, чтобы направить законопроект в Конституционный суд, получить вывод и проголосовать первое чтение 226 голосами. Вывод Конституционного суда можно ожидать в мае-июне, так что направить в суд документ нужно в марте. Если в начале четвертой сессии ВР, до 5 сентября, примем эти изменения, то местные выборы будут проходить уже с учетом изменений в Конституцию. Но, понимая, что есть риск не успеть, параллельно идет процесс подготовки к проведению выборов по такому административному устройству, которое будет после изменений в Конституцию. И избирательная система, заложенная в Избирательном кодексе способствует внедрению принципов децентрализации в жизнь - избиратели будут голосовать за конкретных людей, зная, за что те отвечают. Избранные депутаты будут формировать исполкомы, которые будут заниматься исполнительной деятельностью на местах, так как институты местных администраций себя исчерпали. Мы рассчитываем, что за следующую каденцию местных советов значительно вырастет ответственность местных политиков, так как громада будет заинтересована сама их контролировать”, - резюмировал Александр Корниенко.

Напомним, согласно результатам социологического исследования, проведенного Институтом Горшенина совместно с Представительством Фонда им. Фридриха Эберта в Украине, большинство украинцев (68,3%) считают необходимым, чтобы новая власть продолжала реформу местного самоуправления и децентрализации, начатую предыдущей властью, а 45,3% опрошенных отметили положительные изменения, которые уже произошли в их населенном пункте в результате децентрализации.