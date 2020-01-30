Из ГБР уволили пресс-секретаря и весь состав патронатной службы

Должность спикера пока вакантна, но конкурс для назначения на нее не предусмотрен.

В связи с увольнением директора Государственного бюро расследований Романа Трубы была также уволена пресс-секретарь Анжелика Иванова и весь состав патронатной службы.

Об этом сообщает "Детектор медиа" со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Иванова уточнила, что была уволена в начале января. Она заявила, что новое руководство переформатирует работу в направлении коммуникаций, а она в этой команде себя не видела.

В пресс-службе ГБР пояснили, что все решения принимались в соответствии с законодательством, то есть если увольняют директора ГБР, то патронатная служба тоже должна в течение пяти дней уволиться. При этом, структура отдела по работе с общественностью и СМИ остается без изменений.

Место пресс-секретаря пока вакантно, однако конкурс для назначения на эту должность не предусмотрен.

Иванова была спикером ГБР с марта 2019 по 9 января 2020 года.

Напомним, 3 декабря Верховная Рада проголосовала за закон о перезапуске Государственного бюро расследований, которым было предусмотрено увольнение председателя ГБР Романа Трубы.

27 декабря во исполнение закона президент Владимир Зеленский уволил Трубу и назначил временно исполняющей обязанности главы ГБР нардепа Ирину Венедиктову.

28 января Труба обжаловал указ Зеленского об увольнении в Верховном Суде.