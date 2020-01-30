Зеленский объявил год математики в Украине

Президент Владимир Зеленский объявил 2020/2021 учебный год годом математики и поручил Кабинету министров обеспечить создание в школах математических кружков, а также индивидуальных программ для учеников, нуждающихся в дополнительной поддержке.

Об этом говорится в указе №31 от 30 января.

"Объявить 2020/2021 учебный год Годом математического образования в Украине. Кабинету министров Украины обеспечить разработку и утвердить комплекс мероприятий по проведению в 2020/2021 учебном году Года математического образования в Украине", - говорится в документе.

Отмечается, что такой комплекс мероприятий должен предусматривать повышение качества учебников и учебных пособий по математике, а также изучение и внедрение опыта государств, которые демонстрируют высокие показатели математической компетентности по результатам международного исследования качества образования PISA.

Также план должен предусматривать разработку электронных учебных ресурсов; применение математических инструментов для решения игровых и стратегических задач различного уровня сложности; проведение конкурсов, олимпиад и других соревнований по математике, направленных на решение математических задач с поиском нестандартных подходов.

Кроме того, должно быть предусмотрено создание в учреждениях общего среднего образования условий для изучения математики по индивидуальной программе для учащихся, нуждающихся в дополнительной поддержке в освоении предмета; расширение возможностей для развития математической компетентности учащихся, в том числе через сеть математических кружков в учреждениях общего среднего образования, учреждениях дополнительного образования, и проведение летних математических школ для учеников и учителей; обеспечение надлежащей организации введения с 2021 обязательного внешнего независимого оценивания по математике.

Указ президента вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, в декабре прошлого года Зеленский в своем видеообращении подтвердил, что правительство выделило 1 млрд 800 млн гривен на оборудование для школ Украины. Он также говорил, что есть идея, чтобы следующий 2020 год был годом математики.

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