Зупинення реєстрації податкових накладних: протиправна постанова Кабміну

11 грудня 2019 року Урядом прийнято постанову "Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних". Як зазначено у постанові нормативний акт прийнято відповідно до підпункту 56.23.2 пункту 56.23 статті 56 і пункту 201.16 статті 201 Податкового кодексу України.

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Постановою затверджено:

• Порядок зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних;

• Порядок розгляду скарги щодо рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Розробник проекту постанови – Міністерство фінансів України.

Згідно отриманих документів з Кабінету Міністрів України встановлено, що:

Згідно Порядку денного засідання Уряду проєкт постанови було внесено для прийняття міністром фінансів Маркаровою О.С. безпосередньо під час засідання. Згідно інформації, розміщеної на офіційному сайті Уряду, серед нормативних актів прийнятих на засіданні 11.12.2019 року постанова 1165 відсутня. Згідно отриманого протоколу засідання Уряду від 11.12.2019 року вказаний нормативний акт було прийнято.

Водночас, всупереч вимогам Регламенту КМУ, постанову 1165 було прийнято на засіданні Уряду без самого проєкту постанови і необхідних додатків до неї та без відповідних погоджень інших державних органів.

• Так, лише 24 грудня 2019 року Мінфіном було направлено проєкт постанови з додатками до Кабінету Міністрів України.

• Висновок Мінюсту складено лише 21 грудня 2019 року. Слід зазначити, що у своєму висновку Мінюстом зроблено ряд суттєвих зауважень до проєкту постанови, зокрема:

"У разі коли за результатами моніторингу платник податку яким складено податкову накладну/розрахунок коригування, відповідає критеріям ризиковості платника податку, реєстрація таких податкової накладних/розрахунків коригування зупиняється. Тобто, в проєкті визначаються критерії ризиковості платника податку та/або ризиковості господарських операцій, однак відсутні підстави для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі".

Тобто, Мінюстом наголошено, що затверджені Критерії не являються підставами зупинення реєстрації ПН/РК в розумінні Кодексу.

"Пунктом 1 проєкту Порядку 3 передбачається, що цей порядок визначає механізм розгляду скарги щодо рішення комісії регіонального рівня про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Реєстрі. Проте пунктом 201.16 статті 201 Кодексу, на виконання якого цю постанову Кабінету Міністрів України розроблено, не передбачено визначення Кабінетом Міністрів України вищезазначеного порядку. Разом з тим статтею 56 Кодексу встановлено порядок оскаржень рішень контролюючих органів, зокрема п. 56.23 визначає оскарження рішення про відмову в реєстрації податкової накладної".

Тобто, Мінюстом наголошено, що проєкт не узгоджується з нормою п. 56.23 статті 56 Кодексу та порядок розгляду скарг має бути оформлений іншим нормативним документом Кабінету Міністрів України.

• Мінекономіки у своєму висновку також зроблено ряд зауважень, серед яких:

"За розрахунками Мінекономіки, положення проєкту порядку зупинення реєстрації ПН/РК може мати негативний вплив на суб'єктів господарювання з річними обсягами постачання товарів (робіт/послуг) від 6 млн. грн. до 30 млн. грн. Постійні зупинки реєстрації ПН/РК та їх моніторинг ускладнять ведення господарської діяльності платників ПДВ, що може призвести до вимивання грошових коштів (для поповнення рахунку ПДВ), що негативно вплине на виробничу активність суб'єктів господарювання і, відповідно, на динаміку ВВП. Оскільки розробником не надано фінансово-економічних розрахунків, неможливо здійснити кількісну оцінку впливу на показники соціально-економічного розвитку".

Згідно протоколу узгодження позицій суттєві зауваження Мінюсту не враховані розробником.

• Щодо погодження проєкту постанови в Державній регуляторній службі України (ДРС).

Документи на погодження було направлено Державною податковою службою України за підписом директора Департаменту Д. Серебрянського. Слід зауважити, що у відповідності до положення про Департамент ДПС керівник підрозділу має право підпису документів згідно регламенту ДПС. В свою чергу регламентом ДПС визначено тільки право Голови ДПС та його заступників підписувати супровідні листи на погодження проєктів постанов КМУ. Тобто, до ДРС було направлено документи ДПС на погодження проєкту постанови КМУ за підписом неуповноваженої особи.

Окрім того, зміст проєкту постанови направлений до ДРС має суттєві розбіжності з проєктом, який прийнято Кабінетом Міністрів України, зокрема до ДРС направлявся проєкт, який також затверджував Порядок роботи комісій з питань зупинення реєстрації ПН/РК в Реєстрі.

Слід зауважити, що в Окружному адміністративному суді м. Києва розглядається справа 640/24857/19 щодо визнання протиправним та скасування рішення Державної регуляторної служби України № 506 від 09 грудня 2019 року про погодження проєкту вказаної постанови.

• Щодо погодження в Секретаріаті КМУ.

Згідно Довідки Секретаріату постанову прийнято без попереднього опрацювання Секретаріатом Кабінету Міністрів України. Необхідність прийняття акта зумовлена тим, що судом визнано протиправними та нечинними деякі норми порядку зупинення реєстрації податкових накладних, що позбавляє податківців підстав для упередження податкового шахрайства. На сьогодні триває касаційне оскарження за скаргою ДПС.

Висновки

Проєкт постанови КМУ, який прийнято за № 1165 11 грудня 2019 року не відповідав вимогам Регламенту КМУ, натомість Прем’єр-Міністром України Гончаруком О.В., всупереч вимогам статті 19 Конституції України, ст. ст. 3,4, 49, закону України «Про Кабінет Міністрів України», § 32 постанови КМУ «Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України», було поставлено проєкт постанови на голосування.

Згідно висновку Мінюсту постанова № 1165 від 11 грудня 2019 року не відповідає вимогам п. 201.16 статті 201 Податкового кодексу України, оскільки не визначає підстави для зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування. Порядок розгляду скарг постанови не відповідає вимогам п. 56.23 статті 56 Кодексу та має бути оформлений іншим нормативним документом Кабінету Міністрів України.

Прийнята постанова № 1165 від 11 грудня 2019 року має інший зміст ніж той, що погоджений Державною регуляторною службою України.

Окрім того, згідно судового рішення у справі 826/12108/18 від 05 червня 2019 року, право Кабінету Міністрів України визначати підстави для відмови в реєстрації податкової накладної (п.201.16.3 в редакції Податкового кодексу України до 07.12.2017) було виключено Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» від 07.12.2017 №2245-VIII, який набрав чинності 01.01.2018. (Для тих, хто цікавиться розглядом зазначеної справи (скасування постанови КМУ № 117 в частині) повідомляємо, що розгляд справи у Верховному суді призначено на 04.02.2020 року о 10.00, вул. Московська, 8, корп. 5, суддя-доповідач Касаційного адміністративного суду Ханова Р.Ф.).

Підсумовуючи можна зазначити, що невідповідність прийнятої постанови правовому акту вищої юридичної сили (Податковому кодексу України) є підставою для визнання такої постанови протиправною та нечинною повністю або в частині. Відстуність затверджених Кабінетом Міністрів України підстав зупинення реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування та відстуність визначених Кодексом підстав відмови у реєстрації ПН/РК створює ризики протиправного порушення прав платників податків та відповідно визнання дії органів ДПС протиправними у судовому порядку.