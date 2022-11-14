Податковий фронт. СМКОР – зброя невибіркової дії

Останнім часом бізнес почав масово скаржитись на чергову хвилю зупинення реєстрації ПН/РК. Знов лунають звернення бізнесу до народних депутатів з проханням вплинути на правосвідомість податківців, організовуються чергові петиції, профільні чати в пабліках рясніють різноманітністю прикладів блокування, яке скалічує господарські відносини та свідомість бухгалтерів.

Фото: www.e-go.gr

Правники вже втомились закликати до здорового глузду народних депутатів, Мінфіну та ДПС, про те, що зупинення реєстрації ПН/РК - це неправове втручання у господарські відносини, що перериває господарську операцію з негативними наслідками для сторін побудоване на припущеннях. Втомились від безперспективності будь-якого судового оскарження при безвідповідальному саботажі ДПС виконання рішень суду які набрали законної сили.

Судді вже втомились від навантаження оскаржуваних протиправних рішень ГУ ДПС та ДПС, всіляко намагаючись в правових позиціях донести органам влади про хибність та протиправність всієї системи блокування і тим більше її викривленої реалізації через підзаконні акти. Втомились від однотипності та недолугості відзивів ДПС, в яких навіть назви суб’єктів змішуються по різних справах. Втомились від відвертого «скавчання» ДПС про безпідставне поновлення строків та відстрочення сплати судового збору.

Підприємці ж, ще у довоєнний час, були втомлені від безвідповідальної поведінки ДПС та інфантильності Мінфіну. В даний час втомлені доданою війною та замість підтримки від держави отримують додатковий тягар від блокування їх діяльності.

Чи відомо народним депутатам профільного (фінансового) комітету ВР, Мінфіну та ДПС про проблеми реального бізнесу від сучасної моделі СМКОР? Звичайно, але обґрунтування їх позиції зовсім недержавницьке – ми боремось з тіньовим обігом ПДВ, якщо хтось випадково потрапляє під «бомбардування» (чит. блокування) завжди має можливість довести свою непричетність через подання документів чи оскарження рішення ГУ ДПС. Єдине, що забувають при цьому можновладці, що саме ми звинувачуємо ворога у застосуванні зброї невибіркової дії, що спричиняє втрати серед цивільного населення та шкоду цивільним об'єктам, що не відповідає потребам досягнення необхідної воєнної переваги над супротивником.

Поточний механізм зупинення реєстрації ПН/РК можна сміливо ставити в порівняння із зброєю невибіркової дії, адже статистика ДПС та судова практика свідчить, що з загальної кількості ПН/РК реєстрація, яких зупинена, переважна більшість то є реальний бізнес. Одиниці «схемників», якщо і потрапили під СМКОР, або зовсім не оскаржують, або у зовсім недорогий для себе спосіб відновлюють реєстрацію ПН/РК в судовому порядку користуючись протиправністю самого механізму.

Чи є перспективи змін від чергової петиції втомленої від правничої безвідповідальності бізнес спільноти? Відповідь вже відома, її чітко зазначив Мінфін у відповіді на попередню петицію (додається).

Якщо держорган у офіційному листуванні зазначає, що механізм було запроваджено з метою ліквідації та боротьби з так званими «скрутками» та «пересортом», то вочевидь не варто чекати приведення підзаконних нормативних документів у відповідність до Закону.

Єдине, що можна констатувати впевнено - СМКОР в даний час знову працює як «податковий комбайн». Згрібає всіх, у кого продаж товарів (послуг) відмінний від придбаних: виробництво, будівництво, с/г, і т.д. «Помилка» зупиненого ПДВ на мільярди, може це і є магічний ефект податкових надходжень?

Зупинені зобов’язання з ПДВ для обслуговуючого сектору – це відсутність податкового кредиту для більш крупного, який збільшує за рахунок цих зупинень сплату ПДВ. В результаті «досягнення» демонструє ДПС, задоволений Мінфін та й фінансовий Комітет ВР з 2019 року влаштовує «податковий комбайн». Єдине на що не звертають уваги можновладці, що зупинення ПН у постачальників держзамовлень лише збільшують податкове навантаження у замовників, наприклад блокування ПН у постачальників «зеленої» енергетики навантажує бухгалтерів постачальників зайвою роботою, а державне підприємство зайво сплаченим ПДВ.

Поточні підзаконні акти щодо зупинення ПН/РК (Порядки 1165 та 520) містять численну кількість правових дефектів (Правові дефекти в роботі СМКОР), які фактично нівелюють будь-яку боротьбу з схемним податковим кредитом, адже відновлення відбувається за рішенням суду з підстав формального невиконання вимог ДПС щодо індивідуального акту органу владних повноважень – рішення про відмову у реєстрації ПН/РК. Намагання автоматизувати СМКОР під час прийняття рішення про відмову у реєстрації ПН/РК, яке приймає Комісія регіонального рівня, перетворилось на формальне проставлення відмітки в рішенні про начебто ненадання первинних документів при їх фактичній наявності.

Отримавши тисячі програних справ у судах у зв’язку з правовими дефектами підзаконних актів, які регулюють роботу СМКОР, поточне керівництво ДПС не винайшли нічого кращого аніж саботувати виконання рішення судів, станом на 21 лютого 2022 року такий залишок складав 4284 рішення.

В результаті, СМКОР:

- неефективний для протидії ухиленню від оподаткування, оскільки попередній аудит не дає результатів без реальної оцінки самої закінченої операції, крім того ДПС – сервісна служба, що не має правоохоронної функції, отже функція контролю неповноцінна;

- необ’єктивний з моніторингу, оскільки значна кількість розблоковується за результатами розгляду пояснень та скарг;

- непрозорий в частині прийняття рішення щодо ризиковості платника, оскільки комісії розглядають «податкову інформацію», яка по суті є суб’єктивним висновком ревізорів;

- корумпований в результаті суб’єктивності та вибірковості прийняття рішень про ризиковість платника, підтвердженням є значна кількість кримінальних проваджень в ДБР по діям ДПС, згідно даних судового реєстру;

- безвідповідальний, оскільки протиправне зупинення відновлюється за рішенням суду, особи, які приймали рішення про відмову в реєстрації або внесення до переліку ризикових не притягаються до відповідальності.

- СМКОР запроваджено в органі, який відповідальний за адміністрування податків та наповнення бюджету, без взаємозв’язку з загальним баченням протидії ухиленню від оподаткування. Відповідно СМКОР не виконує функцій протидії ухиленню від оподаткування, а лише породжує появу нових підприємств, задіяних у схемах, які після включення до ризикових залишаються без діяльності та реєструються нові.

Який вихід з поточної ситуації?

Комітету ВРУ з питань фінансів:

- врешті визнати свою багаторічну бездіяльність у наведенні правового порядку в питанні зупинення реєстрації ПН/РК. Виконати свої прямі обов’язки контрольної функції, здійснити аналіз практики, застосування законодавчих актів у діяльності Мінфіну та ДПС, їх посадових осіб, у даному питанні, особливо судової практики (можна розпочати з постанов КАС Верховного Суду у справі 826/12108/18 щодо Порядку 117 та від 22.06.22 у справі № 640/6130/20 щодо ризиковості платника). Порахувати скільки бюджетних коштів було витрачено ДПС на безглузді апеляційні та касаційні оскарження завідомо програшних справ та повідомити ці цифри суспільству.

- з Комітетом з питань правоохоронної діяльності, Мінфіном та ДПС не здійснювати у воєнний час публічне приниження новоствореного органу (БЕБ), а спільно з ним розробити концепцію протидії ухиленню від оподаткування, з визначенням: реальних загроз, сил (учасників та їх можливостей) та засобів (нормативного підґрунтя). В умовах війни, яка відбувається по всіх фронтах не зайвим буде створення спільного «координаційного штабу» з протидії загрозам економічної безпеки із залученням БЕБ, СБУ, ДБР, НАБУ, НПУ та ГУР МОУ з СВР, для їх продуктивної співпраці та розмежування завдань. За наслідками такої роботи можливо з’явиться розуміння як із зброї невибіркової дії (СМКОР), зробити податковий високоточний HIMARS, але це за умови дійсно виконання профільними комітетами ВРУ функцій «Генерального податкового штабу», а не майданчиками для публічної інквізиції правоохоронців.

- на цей час, доки концептуальні питання не будуть врегульовані, не займатись невибірковим «бомбардуванням» платників ПДВ, а забезпечити роботу СМКОР у функції «податкового сканеру» діяльності СПД (мережі СПД, ланцюгів), без права прийняття рішення про зупинення реєстрації ПН/РК. Нехай ДПС врешті відпочине від податкового контролю та поступово стає сервісною службою, в тому числі, через адміністрування податкової інформації, яку за умов правильного використання можна монетизувати легально, а не реалізовувати нелегально.

П.С. Чергову петицію все ж таки пропоную підписати всім небайдужим, нехай можновладці трохи почуваються в податковому тонусі, бо з такою владною бездіяльністю СМКОР перетворюється на якийсь “Taxhed-2022».