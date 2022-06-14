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На Київщині правоохоронці викрили схему незаконного відшкодування ПДВ на 25 мільйонів гривень

Організували її депутат райради, адвокат і керівники підприємств обласної організації інвалідів.

На Київщині правоохоронці викрили схему незаконного відшкодування ПДВ на 25 мільйонів гривень
Фото: Пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України

На Київщині правоохоронці викрили злочинну групу, яка придумала схему незаконного відшкодування ПДВ.

Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції.

Серед учасників групи - 5 осіб: депутат районної ради, адвокат і керівники підприємств організації інвалідів Київщини.

"Фігуранти підшуковували осіб з інвалідністю та формально їх "працевлаштовували". Потім подавали документи до відповідного державного органу  щодо  штатної чисельності  підприємства, де вказували, що понад  50 відсотків працівників - особи  з інвалідністю. Відтак підприємство отримувало  право користуватися пільгою з податку на додану вартість", - розповіли в департаменті.

Фото: Пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України

Таким чином за рік злочинна група незаконно отримала з держбюджету понад 25 мільйонів гривень відшкодування ПДВ.

"Поліцейські викрили злочинну схему та встановили п’ятьох членів організованої злочинної групи в січні цього року. Тоді організатору та його спільникам оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого організованою групою) Кримінального кодексу України. Наразі поліцейські встановили та оголосили підозру ще одному учаснику  злочинної схеми – депутату районної  ради", - зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, у квітні ДБР викрило митників, через яких пов'язана з Віктором Медведчуком фірма недоплатила мільйони податків у державну скарбницю.

Раніше Державна фіскальна служба повідомила підозру депутату з Житомирської області у несплаті 26 млн грн податків. Він був директором компанії, що займається торгівлею нафтопродуктами.

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