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У Запоріжжі цього тижня відкриють центр для допомоги жителям Мелітопольського району, - Федоров

Також майданчик об'єднає охочих допомогти бійцям територіальної оборони.

У Запоріжжі цього тижня відкриють центр для допомоги жителям Мелітопольського району, - Федоров
Іван Федоров, міський голова Мелітополя
Фото: Іван Федоров у Facebook

17 червня в Запоріжжі відкриють центр для допомоги жителям Мелітопольського району.

Про це повідомив міський голова тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров.

"Вже цієї п’ятниці ми з командою запускаємо Відкритий простір допомоги "Саме тут". Майданчик, де кожен мешканець об’єднаного Мелітопольського району може отримати гуманітарну, інформаційну, психологічну, юридичну та медичну допомогу", - розповів Федоров.

Він додав, що можуть долучитися до підтримки жителів усі небайдужі. Також центр об'єднає охочих допомогти бійцям територіальної оборони.

Нагадаємо, раніше очільник Мелітополя повідомляв, що російські окупанти покинули майже всі блокпости в Мелітопольському районі. А жителі тимчасово окупованого міста не мають наміру підтримувати псевдореферендуму.

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