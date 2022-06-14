Українські сили ППО збили російську ракету на Івано-Франківщині

Сили протиповітряної оборони збили російську ракету в небі над Івано-Франківською областю.

Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Оніщук.

"Сьогодні під час повітряної тривоги, яка тривала з 12:41 до 13:54, на території нашої області сили ППО збили російську ракету", - написала вона.

Обійшлося без жертв серед мирного населення та пошкоджень інфраструктури в регіоні.

Нагадаємо, сьогодні Росія також завдала ракетних ударів по Тернопільській та Львівській областях. Зокрема, внаслідок збиття над Золочевом російської ракети постраждали шестеро людей.