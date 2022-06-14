Від мін та боєприпасів очистили вже 274 населені пункти у трьох областях, - МВС

Під час розмінування Київської, Чернігівської та Сумської областей було очищено від мін та боєприпасів 274 населені пункти.

Про це повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ України Альона Матвєєва.

У Київській області розмінували вже 229 населених пунктів, у Чернігівській – 27, на Сумщині – 18.

"Розміновано 809 км автошляхів, 127 км залізничних колій, 1197 об’єктів інфраструктури, 28 км газопроводів та понад 1 тис. км ліній електропередач", - зазначила Матвєєва.

Наразі провели первинне розмінування на понад 2 млн га. Усього відповідні роботи необхідно провести на 30 млн га.

Речниця міністерства додала, що розмінування також потребують прибережні акваторії Азовського та Чорного морів. Площа забруднення може становити близько 19 тис. кв. км.

За словами Альони Матвєєвої, для координації та систематизації робіт із розмінування створили Міжнародний координаційний центр із питань гуманітарного розмінування. Головним виконавцем робіт є ДСНС.

Також до гуманітарного розмінування України долучаються європейські партнери, як-от Європейський Механізм цивільного захисту.

Від 30 країн надійшли 40 тисяч тонн підтримки - близько 400 пожежно-рятувальних машин, спецобладнання та одягу.

"Наразі основні зусилля наших служб зосереджені в Чернігівській та Сумській областях, а також у Харківській, Запорізькій, Миколаївській, Донецькій та Луганській областях, де тривають бойові дії", – додала Матвєєва.

Нагадаємо, раніше в МВС повідомляли, що фахівці провели оперативне розмінування на території площею понад 2,7 млн га. Щодня піротехніки вилучають від 2 до 5 тисяч вибухонебезпечних предметів.