Крилаті ракети ворога змінюють траєкторію руху та можуть летіти на низьких висотах, – Повітряні сили

Крилаті ракети ворога змінюють траєкторію руху та можуть летіти на низьких висотах. Саме через це не всі ракети окупантів вдається збити силами протиповітряної оборони України.

Сили ППО України працюють цілодобово в єдиній системи і збивають все більше ворожих ракет. Про це на брифінгу повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат, передає кореспондент LB.

"Якщо говорити про повітряні тривоги… Дуже багато питань: як працює ця система? Чи варто ховатися або ні? Тут кожен робить висновки сам для себе. Ми завжди оголошуємо повітряну тривогу та радимо не уникати заходів безпеки. Бо ракети — високотехнологічні. ТУ-160, ТУ-95 запускають з Каспію, з Астрахані. Зазвичай це відбувається так. Один літак ТУ-160 може нести 16 чи 12 ракет, а ТУ-95 — 8 крилатих ракет. Вони можуть летіти однією точкою на радарі, хоча ми користуємося різними розвідданими, партнерською допомогою у тому числі. Ці ракети можуть летіти через акваторії Чорного та Азовського морів. Та змінювати свій курс. Відповідно, оголошується тривога по напрямках запуску ракет. Складається певний алгоритм: куди вона може летіти та яка її ціль", – пояснив речник Повітряних сил.

Гнат підкреслив, що ракети можуть постійно змінювати напрямок.

"У протилежний бік, на 50 градусів, вліво, вправо… Це робиться, щоб уникнути ППО сухопутних та інших наших військ, які знає ворог. Відповідно, курс буде прокладений, де є прогалини та слабкі місця. Тому власне засоби розвідки противника завдають нам великої шкоди. Тут треба бути максимально зосередженими щодо визначення ворожих агентів", – підкреслив він.

За його словами, російські ракети спроєктовані так, що можуть летіти на низьких висотах. Наприклад, ракета може летіти на висоті 50 м по річищу Дністра, як це було з початку повномасштабного вторгнення.

"Тоді вона просто зникає з радарів. І не всі засоби ППО можуть її знищити. Наші сили несуть постійне чергування в єдиній системі ППО. У нас засоби ППО, а не засоби протиракетної оборони. В Польщі та Румунії, наприклад, саме системи ПРО. У нас – протиповітряної. Наші зенітно-ракетні комплекси: «Бук М-1» та «С-300», які є на озброєнні, основними цілями мають літальні апарати ворога. Тобто літаки, вертольоти різних типів, які ми можемо вражати. Попри це, ми збиваємо також крилаті ракети. Так, на жаль, не всі. Не вдається завжди влучати, бо це надзвичайно складна ціль", – наголосив він.

Протягом останніх восьми років на різних полігонах постійно проходили навчання щодо збиття цілей, подібних до ракет.

"Саме тому сьогодні ППО влучає дедалі краще", – запевнив речник.

Нагадаємо, сьогодні за одну денну повітряну тривогу сили ППО України збили ворожі ракети в Тернопільській, Львівській та Хмельницькій областях.

Вранці протиповітряна оборона вдало спрацювала проти ракет "Онікс" на Одещині.