Головне за ніч. Середа, 15 червня

Штурм Сєвєродонецька, бої за Рубіжне, Рамштайн-3 та кінець "війни віскі".

За повідомленням Генштабу ЗСУ, Росія вже втратила в Україні 32 750 солдатів, за минулу добу – 250.

Найбільших втрат ворог зазнав на Бахмутському та Сєвєродонецькому напрямках. Про інші втрати – в нашій новині.

Генштаб також повідомляє, що українські воїни успішно відбивають штурмові дії ворога, зокрема в Сєвєродонецьку.

Росіяни намагаються наступати за кількома напрямками і завдають авіаударів. На Сєвєродонецькому напрямку противник гатив по наших позиціях з мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню. Обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Тошківка, Устинівка, Борівське, Метьолкіно. Ворожа армійська авіація завдала авіаудару поблизу Білої Гори.

Про оперативну обстановку на інших напрямах – в новині.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що на Луганщині ЗСУ стримують наступ росіян із трьох боків.

Захисники не дають ворогу пробитись до Лисичанська, але це місто постійно обстрілюється. За останні два дні звідти до лікарень в інших регіонах госпіталізували шістьох мирних мешканців.

Четверо людей загинуло унаслідок нічного обстрілу окупантами міста Апостолове у Дніпропетровській області.

Місто обстріляли з "Ураганів", написав у Телеграмі міський голова Андрій Оса.

За повідомленням оперативного командування "Південь", українська авіація завдала трьох ударів по скупченню живої сили та військової техніки окупантів на Херсонщині.

"Також завдані ракетні удари по складах пального та району зосередження техніки, подавлено два командно-спостережних пункти противника", – йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку бої між захисниками і окупантами тривають за населений пункт Рубіжне. Активні бойові дії продовжуються в районі Ізюма. Оборонці відбивають атаки ворога та завдають йому втрат, поінформував голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Згідно зі зведеннями обласних військових адміністрацій, росіяни захопили головний корпус Херсонського університету і обстріляли чотири громади на Миколаївщині.

Вісім мирних людей зазнали поранень в Луганській області.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині.

У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі сьогодні, 15 червня, втретє збереться контактна група з питань оборони України.

У зустрічі візьмуть участь представники 50 країн, головуватиме міністр оборони США Ллойд Остін. Учасники засідання обговорять бойові дії в Україні і те, яку додаткову військову допомогу вони можуть надати у перспективі, аби забезпечити перемогу українців.

Нагадаємо, перша зустріч міністрів оборони 40 держав відбулася 26 квітня в Німеччині на авіабазі ВПС США Рамштайн. Участь у ній брав і голова Міноборони України Олексій Резніков.

Чотири високомобільні артилерійські ракетні системи M142 або HIMARS, які були відправлені в Україну, поки що є лише відправною точкою, повідомляє The Washington Post з посиланням на заступника міністра оборони США з питань політики Коліна Кала.

США можуть надіслати додаткові HIMARS після того, як українські війська продемонструють, що можуть ефективно їх використовувати. За словами українських високопосадовців, щоб мати надію відбити наступ Росії, потрібно щонайменше 60 реактивних систем залпового вогню. Великобританія також пообіцяла постачати подібну зброю.

На думку Кала, Путін не задовольниться тим, щоб просто захопити частину східної України.

В ЄС глибоко занепокоєні через експлуатацію в Росії літаків західного виробництва без доступу до запчастин.

В Агентстві авіабезпеки повідомили, що їм відомо про випадки розбирання одних літаків заради використання інших. Нагадаємо, росіяни втратили можливість поповнювати запаси деталей через санкції за війну проти України.

Виконавчий директор Агентства авіаційної безпеки ЄС (EASA) Патрік Кі вважає, що регулятори могли б робити винятки щодо надання Росії запчастин, якщо вони доведуть необхідність використання саме такого літака: "З гуманітарних причин... Але тоді це не має стати нормою".

Схоже, ідея почати скасовувати санкції проти РФ має шанс оволодіти умами європейських посадовців. Отак потрошку, потрошку… Звісно ж, з гуманітарних причин.

Канада і Данія владнали давню прикордонну суперечку за віддалений острів Тартипалук (Ганс) в Арктиці, поділивши його по ущелині майже навпіл.

Суверенітет Тартипалука обговорювався більше 50 років. Чому суперечку за острів, який не має ані жодного мешканця, ані розвіданих корисних копалин, назвали “війною віскі” – читайте в нашій новині.

Додамо, що морський кордон між Канадою та Данією – найдовший у світі, а відтепер Канада матиме ще й сухопутний кордон із Євросоюзом.

Національна збірна України з футболу зіграла в нічию з Ірландією 1:1 на груповому етапі Ліги націй УЄФА.

Наступну гру збірна України зіграє аж наприкінці вересня – проти Шотландії на виїзді.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!