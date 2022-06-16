Минулої доби ворог обстріляв Харків і область, поранено шестеро людей

Протягом минулої доби російські військові продовжили обстріли Харкова та населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

За його словами, вночі ворог завдав удару з реактивних систем залпового вогню по інфраструктурі Індустріального району Харкова. Жертв та постраждалих немає.

В області окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського, Богодухівського, Ізюмського та Лозівського районів.

У селі Леб'яже Чугуївського району через обстріли пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Від потрапляння російських боєприприпасів сталися займання в Золочеві, також пошкоджені господарчі споруди, автомобілі.

“Загалом протягом доби внаслідок російського терору проти мирного населення Харківщини в Лозівському районі одна людина зазнала поранення, в Ізюмському – поранено 5 мирних мешканців”, – зазначив Синєгубов.

Він додав, що на лінії зіткнення тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог зосереджений на обороні рубежів. У районі Ізюма російські окупанти продовжують спроби вести наступ в напрямку міста Слов'янськ. Наші захисники тримають позиції та завдають ворогу відчутних втрат в живій силі і техніці.

Нагадаємо, артилеристи Нацгвардії завдали удару по устаткуванню радіолокаційної станції противника. Точку радіоелектронної боротьби (РЕБ) виявили та корегували вогонь по ній за допомогою безпілотника.