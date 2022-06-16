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ЗСУ відбили штурм у Тошківці, ворог продовжує руйнувати Луганщину, – голова ОВА

Штурм Сєвєродонецька з боку окупантів триває. 

ЗСУ відбили штурм у Тошківці, ворог продовжує руйнувати Луганщину, – голова ОВА
Луганська область
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

ЗСУ вчора відбили штурм російської армії в Тошківці. Руйнувань у цьому населеному пункті більшає щодня, як і у Вікторівці, Вовчоярівці, Нирковому. У Гірському тільки за один день від обстрілів ворога пошкоджено 12 будинків.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Колись ціллю росіян було взяття столиці України за три дні. Через майже чотири місяці вони мріють і не рахують жертв, аби тільки контролювати Сєвєродонецьк, де зі 100 тисяч жителів залишилося близько 10 тисяч. Місто є ключовою точкою в системі оборонної операції Луганської області", – наголосив він. 

Луганська область після обстрілів
Фото: Сергій Гайдай у Telegram
Луганська область після обстрілів

Голова ОВА додав, що російська армія втрачає бійців сотнями, знаходить резерви та продовжує руйнувати Сєвєродонецьк. 

"Вчора вони вдарили про території «Склопластику» та колишнього заводу вимірів. Знову постраждали Павлоград та Синецький. Штурм міста триває і на поточну хвилину. Наші військові тримають оборону", – заявив він.

Учора Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, що ворог веде наступ на Сєвєродонецьк із девʼяти напрямків. Зараз це місто – ключова точка в системі оборони всієї області. 

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