Росіяни захопили головний корпус Херсонського університету і обстріляли чотири громади на Миколаївщині, – зведення ОВА

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Вінницькій, Запорізькій, Одеській, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині.

На Дніпропетровщині ворог обстріляв з "ураганів" Апостолівську громаду. Росіяни били по житлових кварталах. Попередньо, четверо людей загинуло, одну людину поранено. У Новомосковському районі – два ракетні удари. Сильно пошкоджено об’єкт інфраструктури та дачні будинки. Попередньо, без постраждалих, йдеться у зведенні ОВА станом на 8 ранку.

У Харкові ніч минула з тривога та поодинокими обстрілами. Постраждалих немає. По області вночі окупанти обстріляли Чугуївський район, зокрема Чкаловську громаду. Горіли будинки та господарчі будівлі. Загалом за добу по області шість поранених через обстріли.

На Луганщині тривають штурмові дії в Сєвєродонецьку. У Лисичанську окупанти обстріляли споруди поблизу колишнього заводу "Донсода" і декілька будинків поблизу. Аналогічна ситуація і в районі Склозаводу. Щонайменше вісім будинків вчора постраждали в цьому місті. 14 будинків зруйновано в Гірському. У Сєвєродонецьку ворог вкотре поцілив по Азоту. Зокрема, пошкоджено прохідну підприємства. Знищуються багатоповерхівки, розташовані поблизу. Авіаудари завдані по Білій Горі, Устинівці та Метьолкіному. Із мінометів, артилерії та реактивних систем залпового вогню обстріляні Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Тошківка, Устинівка, Борівське, Метьолкіне, Біла Гора, Миколаївка, Врубівка. За добу – вісім поранених серед цивільних.

На Донеччині бойові дії та обстріли населених пунктів російськими окупаційними військами не припиняються. Застосовується стрілецька зброя, танки, артилерія, міномети, РСЗВ "Град", РСЗВ "Смерч". Під вогнем Авдіївка, Добропілля, смт. Очеретине -2; с. Бердичі, смт. Нью-Йорк; с. Желанне, с. Вірівка. Пошкоджено 42 об’єкти, серед яких 33 приватних житлових будинки, одна багатоповерхівка, залізнична колія, підприємство "УТОС", автобаза та інші. Область залишається без газу і частково – без води й електрики. Ремонтні роботи на водогонах та електромережах тривають там, де це дозволяє безпекова ситуація. Загинуло двоє, поранено троє цивільних. У Миколаївській області російські війська обстрілювали населені пункти Лепетиха та Березнегувате Березнегуватської громади, Шевченкове Шевченківської громади та Лупареве Галицинівської громади. Також обстрілів зазнала Прибужанівська громада Вознесенського району. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Херсонщина: весь день жителі області повідомляли про численні вибухи та обстріли, зокрема, критична ситуація на всій території Бериславського та деяких населених пунктах Каховського районів. Знову підтверджується інформація про замінування берегів річки Інгулець, мостів, полів. Усе більше людей відмовляються співпрацювати з окупантами та місцевими колаборантами, окупанти продовжують захоплення держустанов. Захоплено головний корпус Херсонського державного університету. Критична ситуація в окупантів і з набором інших працівників, наприклад, поліцейських.

Нагадаємо, українська авіація завдала трьох ударів по скупченню живої сили та військової техніки окупантів на Херсонщині. Росіяни також намагались атакувати з повітря. Уранці 14 червня наш підрозділ збив із переносного зенітно-ракетного комплексу ворожий гелікоптер, а вдень інший ворожий Мі-8 атакував річкову переправу, намагаючись обмежити українські підрозділи в маневрах.