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Українська авіація завдала трьох ударів по окупантах на Херсонщині

Також ракетами вдарили по складах пального та району зосередження техніки росіян.

Українська авіація завдала трьох ударів по окупантах на Херсонщині
Фото: ВМС ЗС України

Українська авіація завдала трьох ударів по скупченню живої сили та військової техніки окупантів на Херсонщині

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

“Також завдано ракетних ударів по складах пального та району зосередження техніки, подавлено два командно-спостережних пункти противника”, – йдеться в повідомленні.

В ОК зазначили, що окупаційні війська двічі намагалися завдати авіаційний удар по силах ЗСУ. 

Уранці 14 червня наш підрозділ збив із переносного зенітно-ракетного комплексу ворожий гелікоптер, а вдень інший ворожий Мі-8 атакував річкову переправу, намагаючись обмежити українські підрозділи в маневрах.

Нагадаємо, Збройні сили України вже збили 500 повітряних цілей ворога – російські крилаті ракети, безпілотні літальні апарати та літаки противника.

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