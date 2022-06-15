Українська авіація завдала трьох ударів по окупантах на Херсонщині

Українська авіація завдала трьох ударів по скупченню живої сили та військової техніки окупантів на Херсонщині.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
“Також завдано ракетних ударів по складах пального та району зосередження техніки, подавлено два командно-спостережних пункти противника”, – йдеться в повідомленні.
В ОК зазначили, що окупаційні війська двічі намагалися завдати авіаційний удар по силах ЗСУ.
Уранці 14 червня наш підрозділ збив із переносного зенітно-ракетного комплексу ворожий гелікоптер, а вдень інший ворожий Мі-8 атакував річкову переправу, намагаючись обмежити українські підрозділи в маневрах.
Нагадаємо, Збройні сили України вже збили 500 повітряних цілей ворога – російські крилаті ракети, безпілотні літальні апарати та літаки противника.