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З Лисичанська та навколишніх населених пунктів евакуйовано близько 70 мешканців, - Гайдай

Евакуація зараз - це купа етапів ризику.

Для того, щоб провести евакуацію, необхідно здійснити кілька етапів. Спочатку наші поліцейські, ДСНСники, волонтери мають доїхати у зону евакуації, потім мирне населення має добігти під обстрілами до машини, потім подолати години шляху з молитвою, аби снаряд прилетів не в авто.

Про це повідомив голова Луганської облвійськадміністрації (ОВА) Сергій Гайдай.

“Нарешті. Наші люди хочуть масово виїжджати. На це знадобилося 110 днів виживання під обстрілами”, - повідомив Гайдай.

Він додав, що обстріли настільки потужні, що вже в укриттях люди не витримують, психологічний стан на межі.

Як зазначив Гайдай, те, що відбувається на Луганщині - справжнє пекло, але поки буде можливість врятувати бодай одне життя - рятувальники будуть робити це.

Нагадаємо, оскільки всі мости, які ведуть до Сєвєродонецька зруйновано, завезти в місто гуманітарну допомогу та евакуювати жителів неможливо.

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