Сьогодні нашій протиповітряній обороні вдалося “підрізати крила” російським ракетам. Частину ракет, які окупанти спрямували проти наших міст, вдалося збити.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Але вдалося збити тільки частину. На жаль, є жертви, є руйнування. Сьогодні удар був по Львівській і Тернопільській областях. І ми знову й знову повторюємо нашим партнерам, що Україні потрібна сучасна протиракетна зброя. У нашої держави її поки немає на достатньому рівні, але саме в нашої держави й саме зараз – найбільша у Європі потреба саме в такій зброї. Затягування з її наданням не може мати виправдань”, - повідомив Зеленський.

Президент України зазначив, що перші запити на протиракетні системи ми зробили ще задовго до повномасштабного вторгнення. Цього тижня буде багато різних важливих переговорів – і не тільки з європейськими політиками, яким до снаги надати Україні сучасні протиракетні системи.

“Навіть попри те, що сучасних ракет у Росії з кожним днем війни все менше, потреба України в таких системах зберігається. Бо і в Росії зберігається ще достатньо радянських типів ракет, які навіть іще небезпечніші. Вони в рази менш точні, а отже, у рази більше загрожують саме цивільним об'єктам і звичайним житловим будинкам”, - підкреслив президент України.

Зеленський розповів, що говорив сьогодні з премʼєр-міністром Канади Джастіном Трюдо про оборонну підтримку, у якій Канада серед лідерів. Президент також подякував за те, що Канада стала першою державою, яка переказала на український рахунок у МВФ спеціальну допомогу – близько 800 мільйонів доларів.

Також президент України мав розмову з президентом Еквадору, у якій привітав того з обранням Еквадору членом Ради Безпеки ООН та поінформував про актуальну ситуацію на полі бою й закликав посилювати тиск на Росію для закінчення цієї війни.

“І ця розмова з Президентом Еквадору, і вчорашня розмова з Президентом Гватемали стали тільки початком нашої нової політики щодо відновлення відносин з Латинською Америкою”, - розповів Володимир Зеленський.

Сьогодні президент попросив Головнокомандувача ЗСУ уважно поставитися до повідомлень у ЗМІ та в соцмережах про те, що в частини наших бійців немає достатньо засобів індивідуального захисту.

“Доповіді, які я отримую, суттєво відрізняються від того, що обговорюється суспільством. І я очікую перевірки логістики в армії – перевірки того, що постачається, і того, як розподіляються засоби індивідуального захисту. На сьогодні всім, хто перебуває в зонах бойових дій, повинно вистачати всього необхідного для захисту. Держава забезпечує таке постачання”, - запевнив президент.

Він розповів, що за минулу добу в битві на Донбасі кардинальних змін не відбулося, найбільш жорстокі бої, як і раніше, в Сєвєродонецьку та в усіх містах і громадах поруч.

Крім того, тривають бої на Харківщині, де російська армія пробує посилити свої позиції.

Українські захисники продовжують тиснути на окупантів на півдні країни, де ключова мета – звільнення Херсона.

“Підписав черговий указ про нагородження тих, хто найбільше відзначився в боях. Державними нагородами відзначені 63 військовослужбовці – за хоробрість та ефективність у захисті держави”, - зазначив Володимир Зеленський, і додав, що загальна кількість відзначених нагородами – уже 18 453.

Як раніше повідомлялось, Україні потрібна далекобійна зброя, щоб досягати позицій ворога на нашій землі. Обстрілювати цивільні обʼєкти на території РФ ніхто не збирається.