Українські бійці знищили на сході більше 30 окупантів, – ОТУ "Схід"

Також наші воїни знищили техніку ворога.

Сьогодні, 15 червня, українські захисники в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" знищили 34 загарбника.

Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ "Схід".

Українські захисники сьогодні знищили:

БМП – 1;

БТР – 1;

МТЛБ – 1;

СПГ – 1;

артилерійських систем – 3;

АТТ – 2.

Також українські бійці знищили два російських склада з боєприпасами.

Нагадаємо, російські загарбники гублять своїх військових на війні в Україні. А поповнення окупаційних підрозділів шоковане перебігом бойових дій з українськими захисниками.