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Українські бійці знищили на сході більше 30 окупантів, – ОТУ "Схід"

Також наші воїни знищили техніку ворога. 

Українські бійці знищили на сході більше 30 окупантів, – ОТУ "Схід"
Фото: Армія Inform

Сьогодні, 15 червня, українські захисники в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" знищили 34 загарбника.

Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ "Схід".

Українські захисники сьогодні знищили:

  • БМП – 1;
  • БТР – 1;
  • МТЛБ – 1;
  • СПГ – 1;
  • артилерійських систем – 3;
  • АТТ – 2.

Також українські бійці знищили два російських склада з боєприпасами.

Нагадаємо, російські загарбники гублять своїх військових на війні в Україні. А поповнення окупаційних підрозділів шоковане перебігом бойових дій з українськими захисниками.

 

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