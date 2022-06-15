Українські бійці знищили на сході більше 30 окупантів, – ОТУ "Схід"

Сьогодні, 15 червня, українські захисники в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" знищили 34 загарбника.
Про це повідомили на Facebook-сторінці ОТУ "Схід".
Українські захисники сьогодні знищили:
- БМП – 1;
- БТР – 1;
- МТЛБ – 1;
- СПГ – 1;
- артилерійських систем – 3;
- АТТ – 2.
Також українські бійці знищили два російських склада з боєприпасами.
Нагадаємо, російські загарбники гублять своїх військових на війні в Україні. А поповнення окупаційних підрозділів шоковане перебігом бойових дій з українськими захисниками.