Якщо Україна отримає необхідне озброєння, контрнаступ може закінчити до кінця літа, - генерал Марченко

"У нас є темп, у нас є бажання".

Якщо західні союзники нададуть Україні необхідне озброєння, то контрнаступ української армії може закінчитися до кінця літа.

Про це заявив генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, повідомляє "Радіо Свобода".

"Я ніби реаліст. Прогнозувати я можу, виходячи із якихось обставин, відомостей і решти. Можливо, моїх відомостей недостатньо, щоб прогнозувати це. Але те, що це не закінчиться швидко, – це факт. Але знову ж таки: дадуть нам все озброєння, яке нам потрібне, контрнаступ, можливо, закінчиться до кінця літа", – сказав Марченко.

Він зауважив, що "ніколи не думав, що ми вистоїмо проти такої кількості військ, що була у Миколаєві".

Марченко зазначив, що українська армія може подекуди програти в часі, за який окупантам вдасться більше окопатися в тимчасово зайнятих територіях. Але прогнозувати перебіг подій важко.

Також генерал-майор наголосив, що в питанні мирних домовленостей із Росією Україна пройшла "точку неповернення".

"Заради чого тоді ця купа смертей? Точку неповернення ми вже пройшли. Вона була на самому початку, коли можна було все це зупинити, на етапі переговорів, але після того, що вони витворяли, все, точку неповернення ми пройшли", - зауважив Марченко.

Він наголосив, що в України "виник шанс, якого не було за всю історію... І нам просто треба добити, у нас є темп, у нас є бажання, просто дайте нам трошки озброєння, і ми це зробимо".

"І я скажу тим, хто там хоче спокою і миру будь-яким шляхом, його не буде. Це ви житимете в окупації постійно, все своє життя… Я хочу, щоб мої діти жили у вільній країні. У нас", - додав Марченко.

Нагадаємо, США надали пакет військової допомоги Україні в розмірі мільярд доларів.

Також наша держава отримає військову допомогу не лише від США, а й інших країн. Словаччина передасть Україні бойові гелікоптери серії "Мі" та ракетні боєприпаси. Артилерія надійде від Канади, Польщі та Нідерландів, а Німеччина вирішила передати три реактивні системи залпового вогню з керованими боєприпасами.