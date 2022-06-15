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Росіяни з "ураганів" обстріляли Дніпропетровщину, - Резніченко

Місця обстрілів біля будинків "засіяні" касетними боєприпасами.

Росіяни з "ураганів" обстріляли Дніпропетровщину, - Резніченко
Фото: Рен.tv

Дніпропетровщину сьогодні знову обстріляли окупанти.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Нас знову обстріляли. Ворог ударив з "ураганів" по Зеленодольську та Апостоловому. У Зеленодольську поцілили по житлових кварталах - пошкоджені кілька багатоповерхівок. Попередньо, люди не постраждали", - розповів очільник області.

За словами Резніченка, місця обстрілів біля будинків "засіяні" ворожими касетними боєприпасами. На місцях працюють піротехніки. 

Керівник ОВА додав, що в Апостоловому зайнялася полум'ям лісосмуга. На місці працюють рятувальники.

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